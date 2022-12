Compania controlată de austrieci, OMV Petrom, reacție după boicotul anunțat de români: Susținem ferm accesul României la Schengen

Reprezentanții OMV Petrom au anunțat că întreprinderea este afectată de decizia de a menține România în afara spațiului de liberă circulație, aceeași situație aplicându-se și pentru Bulgaria. OMV a precizat că ei sunt un punct de sprijin pentru economia românească, pentru securitatea energetică a ţării şi un partener pentru cele mai relevante cauze sociale. Însă, ei nu au rolul de a comenta decizii politice.

OMV Petrom susține intrarea României în Schengen

„Cu toate acestea, votul pentru Schengen are un impact asupra noastră, având în vedere că deţinem operaţiuni atât în România cât şi în Bulgaria. Am crezut întotdeauna că dreptul la liberă circulaţie în zona Schengen este un atu puternic al UE, prin urmare susţinem ferm accesul României la Schengen. Avem acelaşi punct de vedere în privinţa Bulgariei. Ne exprimăm speranţa că decidenţii vor ajunge la o soluţie cât mai curând”, a precizat compania petrolieră.

OMV Petrom este compania care produce jumătate din gazul din România, fiind unicul producător de petrol și care asigură 8% din energie României. Aceasta este și liderul pieței petroliere locale.

În primele trei trimestre, OMV Petrom a avut un profit net lunar de un miliard de lei în fiecare lună, potrivit antena3.ro.

Mai mulți antreprenori români boicotează împotriva Austriei

După decizia categorică a Austriei de a se opune aderării României la Schengen, mai mulți antreprenori români s-au arătat nemulțumiți și au luat măsuri în acest sens.

Unul dintre cei mai mari producători de mezeluri din ţară a anunţat, după aflarea rezultatului de la Bruxelles, că nu va mai prelungi niciun contract cu firme care au acţionariat austriac. S-a alăturat protestului și Dimitrie Muscă, proprietarul unui holding din Arad, care rula 25 de milioane de euro anual printr-o bancă austriacă.

„Clar am decis – și am dat drumul – de a închide conturile bancare de la cele două societăți, Combinatul Agroindustrial Curtici și Combinatul Agroindustrial Olari, de la banca cu capital austriac. De asemenea, am decis că nu vom mai lucra cu OMV Petrom deși am consum foarte mare de motorină la peste 7.000 de hectare de teren agricol și zeci de mii de porci. Nu voi mai cumpăra nimic din ceea ce produce Austria!”, a declarat Dimitrie Muscă.