Traian Băsescu, despre demagogii spațiului Schengen: „Vă dau scris că se fraudează mai rău ca în România”

Traian Băsescu a fost mereu extrem de critic la adresa Bruxelles-ului cu privire la spațiul Schengen şi amânarea României de a intra în spaţiul fără frontiere. Fostul preşedinte declara în urmă cu câţiva ani: „ Schengen s-a prăbușit din cauza corupției. În câte țări ați auzit de fraudarea banilor europeni? Vă dau scris că se fraudează mai rău ca în România”.

Spațiul Schengen s-a prăbușit din cauza corupției, declara Traian Băsescu în 2015. Fostul președinte spunea atunci că există țări mai corupte decât România în UE.

Aşa cum se ştie deja, România şi Bulgaria nu au fost admise în Spaţiul Schengen. Împotrivă au votat Austria şi Olanda. Iar motivul invocat a fost cel al intensificării migrației.

„Astăzi vedem că toți demagogii spațiului Schengen și ai curățeniei și forței statelor din spațiul Schengen constantă că instituția s-a prăbușit pur și simplu. De ce? Și din cauza corupției din spațiul Schengen. Cei care se uitau de sus la România, că ei sunt în Schengen. Uitați-vă că nu sunt în stare să-și protejeze frontierele, nu de anul acesta și nu de luna trecută, de vreo 3 ani. În schimb n-au încetat o clipă să dea lecții României. Sunt țări mai corupte decât România în interiorul UE. Vă rog să-mi spuneți în câte țări ați auzit de fraudarea banilor europeni? Vă dau scris că se fraudează mai rău ca în România”, declara fostul preşedinte Traian Băsescu în 2015.

Gerhard Karner a declarat că este „supărat”

Ministrul de interne din Austria, Gerhard Karner, a declarat că este „supărat” că „s-a trezit cu documentele juridice” ale extinderii spațiului de liberă circulație pe masă. Întrebat de jurnaliștii de la derstandard.at. de ce a respins aderarea României la Schengen şi cu ce a greșit țara, ministrul de Interne a spus:

„Am votat împotriva admiterii Bulgariei și României în acest moment. Pentru că Schengen nu funcționează în acest moment, altfel nu am avea 75.000 de migranți neînregistrți în Austria. Și am sugerat amânarea aderării și votarea din nou în septembrie, de exemplu. După această fază poți spune: s-a întâmplat ceva, au fost implementate măsurile pe care Comisia Europeană le-a anunțat? Hârtia are răbdare, acțiunea este importantă”, a explicat ministrul austriac.

Întrebat cum comentează supărarea românilor după acest vot, a spus: „Și eu sunt supărat”.

Gerhard Karner: „Și eu sunt supărat. Anume pe procedură, pentru că actele juridice au fost puse pe masă practic peste noapte. De mai bine de un deceniu se discută despre extinderea spațiului Schengen. Și acum vine dintr-odată, fără să pregătească populația pentru ceea ce va aduce această extindere: Este vorba de o creștere a securității? Sau există plusuri și minusuri să-ți asumi riscul?”. Mia multe detalii cu privire la interviul său, puteţi citi pe evz.ro.