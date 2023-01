Cometa verde, vizibilă pentru prima dată în 50.000 de ani. „Cel mai remarcabil fenomen”

Cometa verde ZTF va fi vizibilă pe Terra, pentru prima dată în 50.000 de ani, pe în 1 februarie. Cu toate astea, ea este grav afectată de un fenomen greu de explicat. Vânătorul de comete Michael Jäger a declarat că i se desprinde coada. Și Oamenii de știință au spus că este vorba despre un „eveniment de deconectare”. Mai mult, un studiu din 2018 a descris acel eveniment drept „cel mai remarcabil fenomen” al cozilor de plasmă care se formează în spatele cometelor.

Când este vânt solar, capul cometei se desprinde de coadă. Dacă acesta este foarte puternic, coada se poate smulge de pe cometă. La finalul lunii ianuarie, cometa verde se va afla la 42 de milioane de kilometri depărtare de Terra – o treime din distanţa dintre Pământul şi Soare. În ultimele zile ale lunii ianuarie și pe data de 1 februarie va fi cel mai aproape de Terra, iar pasionații o pot vedea cu ochiul liber.

A rare green comet, last seen in Earth’s skies 50,000 years ago, is revisiting our solar system and may become visible to the naked eye within the next few weeks.

