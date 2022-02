Combinație mortală! Planeta se va sufoca. Efectele vor fi mult mai grave

Sunt concluziile unui nou studiu care a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, elaborat de un grup de cercetători din China și Statele Unite. Oamenii de știință au descoperit că este o legătură între creșterea nivelului de umiditate și a energiei atmosferice și căldura extremă și precipitații.

Aceștia au descoperit că încălzirea suprafeței terestre provoacă o creștere mai rapidă a umidității. Aceasta deoarece aerul cald reține mai mulți vapori de apă, iar mările și suprafețele terestre care se încălzesc cedează mai multă apă în atmosferă prin evaporare, dupăcum relatează publicația Axios.

Astfel, emisiile industriale necontrolate pot duce o creștere a temperaturii la sol de până la 4,8°C (8,64°F) până în 2100. Studiul arată că din cauza nivelului de umiditate din atmosferă, în creștere, vom resimți temperaturile la un nivel mult mai ridicat, de până la 12°C (21,6°F) până în 2100, în raport cu era preindustrială.

„Creșterea nivelului de umiditate devine mai pronunțată pe măsură ce clima devine mai caldă în viitor, deoarece crește exponențial odată cu temperatura”, a declarat pentru Axios, autorul principal al studiului, Ghuang Zhang de la Ocean University of China.

Combinația letală dintre căldură și umiditate

Pe cale de consecință vor crește cu până la 60% precipitațiile extreme și cu până la 40% a energiei care alimentează furtunile tropicale. În același timp, perioadele cu temperaturi extreme vor avea o frecvență de 14 până la 30 de ori mai mare decât în prezent. Aceasta din cauza combinației de căldură și umiditate ridicată.

În mai prezent, cele mai letale combinații de căldură și umiditate foarte crescută se întâlnesc în unele zone din India, Golful Persic, America de Nord și Europa. Studiul califică această creștere drept periculoasă, în special pentru populațiile vulnerabile care nu au acces la aer condiționat.

„Creșterea umidității însoțită de încălzire este cea care transformă schimbările climatice într-o criză climatică la nivel mondial”, a declarat unul dintre autorii studiului, V. Ramanathan de la Scripps Institution of Oceanography.

Concluziile studiului nu sunt surprinzătoare

Andrew Dessler, climatolog la Texas A&M University, care nu a fost implicat în noua cercetare, a declarat că rezultatele acestui studiu au sens. El a precizată că nu sunt complet surprinzătoare, având în vedere ceea ce se știe deja despre legătura dintre creșterea temperaturilor și umiditate.

„De câte dovezi mai avem nevoie pentru a vedea că va fi rău dacă nu îndoim curba emisiilor [în jos]?. Dacă nu sunteți convins acum că situația este gravă, probabil că nici acest studiu nu vă va face să vă răzgândiți”, a spus el.