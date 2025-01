Sport Ce planuri are Gigi Becali cu Valentin Crețu







Valentin Crețu, fundaș dreapta în vârstă de 36 de ani de la FCSB, a marcat primul său gol pentru echipa bucureșteană. În urma acestei performanțe, conducerea clubului a decis să îi prelungească contractul și să îi acorde o mărire de salariu.

Becali, mulțumit de performanța fundașului

Valentin Crețu a marcat primul său gol pentru FCSB în minutul 86 al meciului împotriva echipei Hermannstadt, printr-un șut cu piciorul stâng, fiind un motiv de bucurie pentru sportivul care joacă la FCSB din anul 2019.

Mihai Stoica a susținut, la Prima Sport, că datoită performanței, jucătorul l-a convins pe Becali să îi prelungească contractul, care urma să expire în vară, și să îi ofere o mărire de salariu.

Valentin Crețu rămâne la FCSB

„Nu pot să fiu mulțumit, au avut un șut pe poartă, care s-a nimerit să fie și în poartă. Faza pe care au avut-o a fost o greșeală de interpretare a fundașilor noștri în duelurile Ngezana - Stoica și Dawa - Chițu.

Gândește-te câte faze am avut în care am pasat în careul lor. Am avut ocazii foarte mari, de 3 ori au scos de pe linia porții. Mă bucur că nu am pierdut și de golul marcat de Crețu. Să vă dau o veste despre Crețu. Vorbind cu Gigi, m-a întrebat ce salariu are Crețu. Mi-a zis să îi mărim. I-am zis că mai bine îi prelungim. Mi-a zis. «Nu! Sună-l și spune-i că îi mărim și îi prelungim».

L-am sunat și i-am spus că am o veste bună și una și mai bună. Aici face Gigi diferența. Nu știu cine ar mai prelungi cu un jucător de 36 de ani și să îi mărească. I-am spus să îl sune el pe Gigi să îi mulțumească. Pe Crețu nu l-am văzut niciodată să nu aibă chef la vreun antrenament. E mare lucru. Chiar sunt episoade foarte importante în viața de zi cu zi”, a declarat Mihai Stoica.