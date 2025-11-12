International

Comandantul suprem al Ucrainei recunoaște înrăutățirea situației în regiunea Zaporojie

Comandantul suprem al Ucrainei recunoaște înrăutățirea situației în regiunea Zaporojie
Comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat marţi că situaţia s-a „înrăutăţit semnificativ” în sud-estul regiunii Zaporojie, pe fondul intensificării luptelor cu forţele ruse, potrivit Reuters.

Rușii avansează în sud-estul regiunii Zaporojie

Comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a anunțat că situația s-a înrăutățit semnificativ în zonele Oleksandrivka și Huliapole. Forțele ruse, folosindu-se de superioritatea numerică în personal și material, au avansat după lupte intense și au capturat trei comunități.

„Situaţia s-a înrăutăţit semnificativ în direcţiile Oleksandrivka şi Huliapole, unde, folosindu-se de superioritatea numerică în personal şi material, inamicul a avansat după lupte intense şi a capturat trei aşezări”, a declarat Oleksandr Sîrski

Sîrski a precizat că rușii și-au intensificat activitatea în regiunea Zaporojie, profitând de condițiile meteorologice, o ceață densă, pentru a se infiltra între pozițiile ucrainene.

Ucrainenii au fugit din cinci localități din regiunea Zaporojie

Marţi, Forţele de Apărare din Sud au anunţat retragerea soldaţilor din poziţiile deţinute în apropierea a cinci localităţi din regiunea Zaporojie. Decizia a fost luată ca urmare a intensificării acţiunilor de asalt ale inamicului şi a creşterii focului.

rusia, ucraina

rusia, ucraina / sursa foto: dreamstime.com

Retragerea a fost realizată şi în scopul salvării vieţii personalului militar. Forţele ucrainene au părăsit poziţiile după o evaluare a riscurilor şi a situaţiei tactice de pe teren.

Armata ucraineană continuă apărarea activă în mai multe regiuni amenințate de Rusia

Comandantul suprem al armatei ucrainene a declarat că forţele de apărare acţionează pe principiul apărării active, respingând atacurile inamicului pe majoritatea direcţiilor. Unităţile ucrainene continuă acţiunile de căutare şi atac în anumite zone afectate de amenințarea rusească, în special în regiunile Kupiansk şi Siversk.

Sîrski a precizat că inamicul rus este în prezent cel mai activ în direcţia Pokrovsk, unde aproximativ 40% din lupte au avut loc în ultima perioadă. „Inamicul este în prezent cel mai activ în direcţia Pokrovsk. Astăzi, aproximativ 40% din lupte au avut loc în această zonă”, a  declarat Sîrski.

3
