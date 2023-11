Familia lui Irinel Columbeanu, urmărită de ghinion? De unde provenea, de fapt, averea

Irinel Columbeanu a ajuns să locuiască într-un azil de bătrâni. Fostul milionar de la Izvorani a lăsat în urmă o viață plină de opulență. Ghinioanele s-ar fi a bătut un urmă cu mulți ani asupra familiei fostului soț al Monicăi Gabor.

Cum a făcut avere tatăl lui Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu locuiește acum în același cămin de bătrâni în care și-a adus ultimii ani din viață și tatăl lui. De altfel, Ion Columbeanu este cel care a reușit să strângă averea impresionantă a familiei. Fostul om de afaceri a avut o funcție importantă în statul român, încă de pe vremea lui Ceaușescu.

Tatăl fostului afacerist era extrem de discret cu viața privată, sfat pe care îl oferea și fiului. De asemenea, acesta și-a învățat și fosta noră cum să se raporteze la viața publică. Puțin știu însă ce meseria avut de fapt tatăl lui Irinel Columbeanu. Acesta ocupat o funcție importantă în cadrul Direcției economice a PCR. În acest mod tatăl fostului milionar de la Izvorani a reușit să strângă o avere substanțială.

,,Am intrat în Guvern în ’59, după ce am stat un an la Direcţia economică a CC a PCR. Direcţia asta era mai tare decât chiar guvernul”, spunea Ion Columbeanu în trecut.

Familia fostului afacerist, urmărită de ghinion

Din nefericire, niciunul dintre membrii familiei Columbeanu nu s-a putut bucura de întreaga avere. Mama lui Irinel s-a stins în anul 2008. Opt ani mai târziu, tatăl fostului soț al Monicăi Gabor a trecut la cele veșnice. Aceștia i-au lăsat fiului lor o moștenire impresionantă. Fostul milionar de la Izvorani nu a reușit să păstreze averea. Mai mult, acesta a pierdut casa și toate bunurile de valoare, achiziționate de tatăl lui.

Casa de la Izvorani, construită după indicațiile lui Ion Columbeanu

Impresionanta vilă de la Izvorani reușea să atragă atenția tuturor. Construit după modelul luxoaselor vile din California, fostul palat al lui Irinel era plin de piese de artă. Mai mult, acesta avea o piscină impresionantă și acces direct la lacul Snagov. Acesta a fost construit după indicațiile pe care Ion Columbeanu i le-ar fi dat arhitectului.

Luxoasa locuință avea o valoare estimată la 4 milioane de euro, însă a ajuns o ruină după ce a ars din temelii.