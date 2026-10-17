Un primar francez în vârstă de 78 de ani a fost agresat sâmbătă de coloniști israelieni în timpul unei vizite a unui convoi diplomatic european în Cisiordania ocupată, potrivit AFP. Atacul a avut loc în apropierea satului Taybeh, în timp ce agricultorii palestinieni încercau să își recolteze măslinele.

Diplomați din misiunile franceză, belgiană și poloneză se deplasau cu mașinile oficiale spre localitatea Taybeh, cu populație majoritar creștină, când un grup de coloniști a intervenit pentru a împiedica recoltarea măslinelor, au declarat martori și surse diplomatice.

Coloniștii au adresat injurii diplomaților și l-au lovit cu picioarele pe Bernard Baudoux, primarul orașului francez Aulnoye-Aymeries. Într-o înregistrare video consultată de AFP, edilul apare căzut lângă o mașină, purtând o eșarfă în culorile drapelului Franței. Potrivit persoanelor care au discutat cu el, primarul nu a avut nevoie de spitalizare.

Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a condamnat ferm atacul, pe care l-a atribuit unor coloniști mascați. Oficialul a confirmat că primarul francez a fost agresat și că un vehicul belgian a fost avariat.

Șeful diplomației israeliene, Gideon Saar, a condamnat, la rândul său, violențele, pe care le-a atribuit unor „elemente turbulente israeliene”. El le-a reproșat însă consulatelor europene implicate că nu și-au coordonat vizita cu armata israeliană.

Poliția israeliană a anunțat că a deschis o anchetă pentru identificarea persoanelor implicate. Potrivit instituției, sunt căutate victimele, sunt strânse mărturii și sunt identificate persoanele suspectate de comiterea agresiunii.

Incidentul are loc în contextul intensificării atacurilor coloniștilor israelieni împotriva palestinienilor care încearcă să își recolteze măslinele în Cisiordania, teritoriu ocupat de Israel din 1967.

Vineri, o fotoreporteră americană de la The Washington Post a fost grav rănită de coloniști în timp ce relata despre recoltare. Cu o săptămână înainte, un fotograf al agenției AFP fusese bătut.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a transmis că persoanele responsabile pentru atacul asupra jurnalistei americane vor trebui să răspundă pentru faptele lor, fără să îi acuze explicit pe coloniști.

Netanyahu conduce un guvern care susține colonizarea Cisiordaniei ocupate și candidează pentru un nou mandat la alegerile legislative programate pentru 27 octombrie.

Atacurile asupra palestinienilor s-au înmulțit după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza, în 2023. Potrivit AFP, coloniștii israelieni comit aproape zilnic acte de violență împotriva palestinienilor din Cisiordania.

Organizații neguvernamentale israeliene și palestiniene susțin că aceste incidente sunt rareori urmate de anchete aprofundate și de urmăriri penale, situație care contribuie la menținerea unui sentiment de impunitate.

Peste 500.000 de israelieni locuiesc în colonii din Cisiordania, considerate ilegale potrivit dreptului internațional, alături de aproximativ trei milioane de palestinieni.