MITUL despre COLESTEROL a fost SPULBERAT? Un CELEBRU profesor a dat CĂRȚILE pe FAȚĂ. „Există MINCIUNĂ și CONFUZIE”

Gheorghe Mencinicopschi a declarat că nu există colesterol nociv, iar acesta nu are legătură cu boala cardiovasculară. Ba mai mult, profesorul explică care sunt alimentele care ne distrug organismul și care duc la boli extrem de grave.





„Câte mituri s-au creat împotriva cărnurilor, laptelui. E o minciună cu colesterolul alimentar, nu prea are legătură cu boala cardio-vasculară. Ateromizarea are loc în urma unui proces de inflamare la nivel celular și care este generată de radicalii aceia liberi de care se tot vorbește, prin urmare a faptului că mâncăm mâncarea asta prea chimizată, foarte procesată, fumăm, bem și atunci se creează o cantitate mare de radicali liberi în sânge. Iar colesteroul alimentar nu e tot una cu lipoproteinele din sânge, aici este minciuna și confuzia. Colesterolul ca atare nu poate circula în sânge pentru că s-ar face lapte sângele. Acolo circulă niște lipoproteine care sunt făcute de ficat, dacă ficatul e bolnav.(...) În realitate, colesterolul nu este bun și rău, este numai bun, el devine rău când s-a oxidat de către radicalii liberi și atunci organismul nu îl mai recunoaște și sistemul imunitar îngurgitează aceste proteine oxidate, care nu au legătură cu colesterolul, și îl duc în interiorul arterei și începe un proces de inflamare. Nu înseamnă că am mâncat untură de porc, care este sănătoasă, neprocesată mai ales, și gata s-a depus pe artere cum se depune grăsimea pe țeava de la chiuvetă" a declarat Gheorghe Mencinicopschi, scrie DCNews.

