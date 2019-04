Oamenii lui Coldea, judecători din umbră, nelipsiți din instanțe. Secretarul de Stat Ovidiu Puțura s-a spovedit în fața Justiției Britanice

Fostul secretar de stat în Ministerul Justiției, Ovidiu Puțura, a fost adus din penitenciar, ieri, pentru a fi audiat prin videoconferință de către un magistrat din Marea Britanie în dosarul omului de afaceri Puiu Popoviciu. Ovidiu Puțura a dat detalii despre „culoarele justiției”, despre intervențiile SRI în dosare și despre o listă cu nume de politicieni și oameni de afaceri în dreptul cărora figurau condamnări sau achitări cu mult timp înainte ca judecătorii să se pronunțe în cazul lor.





Ovidiu Puțura susține că un ofițer SRI i-a prezentat lista „spre sfârșitul anului 2015, începutul anului 2016 în virtutea unor relații personale”. Ofițerul, al cărui nume fostul secretar de stat nu l-a dezvăluit, i-ar fi arătat lista pentru a se convinge că pedeapsa pe care Puțura urma să o primească este „sigură”. Ovidiu Puțura execută 5 ani de închisoare pentru dare de mită după o condamnare definitivă din 2017. Fostul secretar de stat a fost audiat de un judecător britanic, prin videoconferință, în legătură cu două interviuri pe care le-a acordat din închisoare. Printre persoanele despre care Ovidiu Puțura a susținut că s-au aflat pe liste pe care ofițerul SRI i-a arătat-o s-a numărat și Puiu Popoviciu. Omul de afaceri a fost condamnat, definitiv, de Înalta Curte la 7 ani de închisoare cu executare în dosarul privind fraudele cu terenurile Universității de Medicină Veterinară și Științe Agricole, după ce, inițial, Curtea de Apel i-a dat o pedeapsă de 9 ani. Așa scria și pe lista pe care Ovidiu Puțura o văzuse încă din 2016: numele lui Puiu Popoviciu, iar în dreptul lui: „7-9”.

Ce i-a spus ministrul Cazanciuc

Fostul secretar de stat a dezvăluit în ședință publică de judecată că generalul Dumitru Dumbravă i-a cerut – pe vremea în care primul era secretar de stat în Ministerul Justiției, iar ultimul lucra la SRI sub comanda lui Florian Coldea – să îi predea „o parte din atribuții”. Puțura a refuzat, l-a informat pe ministrul de atunci, Robert Cazanciuc, iar după câteva luni și-a pierdut funcția și i s-a deschis dosar penal.

Puțura: Pe vremea când eram secretar de stat la MJ generalul Dumbravă a vrut să preia anumite atribuții de la mine. Am refuzat. Mi s-a spus că domnul general Coldea o să se supere.

Întrebare partea britanică: Generalul Coldea era la SRI?

Puțura: Da, era șeful operativ, șeful lui Dumbravă. Am comunicat asta ministrului de atunci (n.r. – Robert Cazanciuc, ministrul Justiției între 2013 și 2015), ministrul a spus că era mai bine să accept. Era în noiembrie-decembrie 2013, iar după refuz am fost schimbat din funcție.

Ovidiu Puțura a dat detalii despre ce anume făcea la Ministerul Justiției, pentru a fi mai clar și ce fel de atribuții urmărea generalul Dumbravă să preia de la el. „Am coordonat direcția IT din cadrul ministerului. Acest compartiment coordona la nivel național sistemul ECRIS și repartizarea aleatorii. Am aflat, astfel, care sunt punctele slabe. E o chestiune tehnică, sunt mai multe modalități, despre care am informat CSM. Concluzia e că în momentul în care o persoană cunoaște vulnerabilitățile poate să facă în așa fel încât o cauză să fie repartizată anumitor judecători. Chestiunea era cunoscută de SRI. Ei făceau în așa fel ca cifrele de pe listă să se adeverească prin repartizarea la anumiți judecători”, a declarat Ovidiu Puțura în fața instanței.

Dumbravă, surprins „pe coridoarele justiției”. La propriu, nu la figurat

Partea britanică a droit să știe de ce Ovidiu Puțura a spus că dosarul lui și cel al lui Puiu Popoviciu sunt două cauze în care au fost pronunțate condamnări politice, sub influența unor ofițeri SRI. Fostul secretar de stat a spus că l-a văzut pe generalul Dumitru Dumbravă în sala de judecată, în dosarul în care el era judecat pentru dare de mită, apoi l-a văzut ducându-se „pe un coridor care ducea la birourile judecătorilor”. Puțura a precizat că știe toate aceste detalii întrucât episodul s-a petrecut în aceeași instanță în care a fost adus și acum pentru audiere, adică la Curtea de Apel București. Un coridor aflat între sala Secția I și sala Secția a II-a Penală de la CAB duce la sălile Judecătoriei Sectorului 5 (spre stânga) și spre birourile judecătorilor (spre dreapta), unde accesul publicului este restricționat.

