Coldea, 10 august și episodul Ștefania! Apar noi informații despre cine juca la două capete

Dezvăluirile despre evenimentele de la 10 august 2018 continuă. Chiar dacă au trecut aproape șase ani de la acele evenimente, nu multe lucruri sunt clare. De aceea, există oameni care ies și vorbesc pentru a lămuri astfel de situații. Unul dintre ei este și Sandy Matei, din partea Mișcării #Rezist. Acesta i-a acordat un interviu lui Liviu Alexa, un cunoscut jurnalist de la Cluj, și a povestit cum s-au văzut lucrurile din perspectiva sa.

„Am tot spus mereu că creierul este Coldea”, este una dintre declarațiile lui Sandy „El a jucat la două capete. Merge bine, se duce gașca Dragnea, cu care își făcuse treburile, nu prea mai avea nimic de făcut. Nu? Merge bine…. cealaltă parte a lui Iohannis, așa cum i-a spus și cu Cucoș dimineață. Eu cu Cucoș dimineață la ora 4-o jumătate am avut o discuție face-to-face cu Cucoș. Care era șeful jandarmeriei române”.

Sandy Matei spune cum Serviciile din țara noastră ar fi avut un rol important în acele zile: „Și mi-a zis Iohannis al vostru a făcut… pe bune. Iar eu am spus în seara aia când am văzut modul de acțiune al celor dinainte de 11 noaptea când a avut loc intervenția jandarmeriei. Când am văzut serviciile care sunt în piață”.

10 august și misterele unei nopți

Matei afirmă apoi că în acele zile s-a vorbit destul de mult și despre unele decese, lucru ce s-a dovedit apoi neadevărat. „Pentru că, atentie, dacă SPP-ul nu era prezent în piața Victoriei, printre protestatari, acolo se întâmpla ca la mineriadă, cu morți. De aceea și Cucos îmi spune dimineață, mi-ați omorât oameni, îmi spune mie. Dar nu pot dovedi că nu l-am filmat și chiar dacă el trăiește și poate să-i confirme sau să-i infirme, dar și Paraschiv, colonelul Fantoma Albă, se aude în filmări și în interceptările radio ale lor, în care spune: mi-ați omorât oameni”.

„Asta știau pentru că asta trebuia să se întâmple. Aduceți-vă aminte iarăși că am văzut că-l acuză cumva Carmen Dan pe Arafat. Arafat a venit cu tot SMURD-ul. Tot SMURD-ul. Nici dacă era cel mai mare cutremur în București, nu era atata SMURD acolo. SMURD care era prezent de la ora 3 și care erau în acțiune pentru că aveau alea aprinse”.

De aceea, el consideră că un scenariu ar fi fost făcut anterior, că unii ar fi știut ce ar fi urmat să se întâmple: „Deci ei știau ce se va întâmpla. Iar dacă se întâmpla, trebuiau să fie prezenți cu alea acolo, că altfel nu mai aveau cum să intre”.

Care ar fi fost planul?

Liviu Alexa intervine în discuție și spune că: „A existat, ca la comandă, un episod de violență controlată ca să se creeze bruiajul ăsta și lucrurile s-au oprit”. Însă, de-a lungul timpului, Sandy Matei a fost de părere că lucrurile ar fi trebuit să meargă altfel decât au ieșit, de fapt.

„Apropo de treaba asta, de scenariul ăla cu Ștefania, cu lovita… Pentru că și acolo apare un personaj Bumbeș. Bumbes care nu avea nicio legătură cu Mișcarea Rezist. Bumbeș care, într-adevăr, are o organizație, un ONG civic în care, ma rog… nu stiu ce are… Miliția civica… într-adevăr, au fost surprinși… există o poză de aia… cum se antrenează prin munți”, mai spune Sandy.

În continuare, Matei începe să aducă mai multe detalii despre episodul ju jandarmul Șetafania: „Dar acel grup care a fost chemat la Spring Time de jandarmi, era condus de jandarmul Răducu”, spune el. „Vă aduceti aminte de el? ăla cu…. Bun. Eu… Să spunem că-l cunosc cumva pe Răducu… mă rog, cât am avut de discutat așa ca om civil, la protestate, la jandarmerie, omul ăsta nu-i prost, si este foarte bine pregătit militar”.

Au existat greșeli?

„Eu nu cred că acest om își lăsa oamenii în spate, în general, militarii nu-și lasă oamenii în spate”, îi spune Sandy Matei lui Liviu Alexa. „Cu atât mai puțin o femeie să fie în ultimul rând. Cine are pregătire militară știe că oamenii mai slabi stau undeva la mijloc, să fie apărați si din față și din spate. Ea a fost lasata în spate? Lovită de protestatari și de idioti utili ai protestatarilor. Că până la urma era tensiune, era mare…”

Iar într-un astfel de punct, Matei ar identifica o greșeală. Pune accent pe tensiunea creată între oamenii de ordine și cei ieșiți în Piață. „S-a creat o tensiune atât de mare și dintr-o parte și din alta, da? Din partea protestatarilor împotriva jandarmilor se știe… amenzile și toate prostiile pe care le-au făcut împotriva noastră… Și din partea jandarmilor împotriva protestatorilor acele informații… Cum ne-au omorât oamenii, cum sunt prinsi și blablabla”.

„Bun, s-a creat tensiune, și pac apare Bumbeș, cu trupa lui și astupa”, continuă el. „Dar acei oameni, acei jandarmi, trebuiau să moară”, este declarația dură a lui Sandy Matei. „Eu am spus-o chiar de atunci. Altfel, informațiile care au rămas în căștile lor, a jandarmilor și în mintea lor: mi-ați omorât oameni, chiar dacă ei au fost salvați… nu se producea”.

Despre minciunile din 10 august

De altfel, episodul cu jandarmul Ștefania ar fi unul destul de amplu și complicat, în viziunea lui Matei. „Enache, purtătorul de cuvânt al jandarmeriei, a ieșit și a spus toate mizerile astea, pe care le-a spus, premergător incidentul cu jandarmeria și ulterior, cu rămasă… mă rog… a aflat că e totuși în viață. Dar a rămas paralizată pentru că se gândeau, “Doamne, acolo ăia trebuiau să moară, jandarmii”. Și eu am spus-o a doua zi. De ce Carmen Dan, asta pe care o credem noi naivă, apare a doua zi cu domnișoara Ștefania?”.

De altfel, Sandy Matei aduce în față mai multe amănunte ce i-au dat atunci de bănuit: „Dar încă ceva. De ce domnișoara Ștefania avea două zile în jandarmerie? Două zile avea. Informații publice. După ce a ieșit din spital și-a dat demisa. Misiunea ei, misiuneaei a fost de astea două zile. Mulți știm că în jandarmerie sunt oameni cu dublu job”.

„Și cred că a fost jobul ei”, mai spune Sandy Matei. „Misiunea ei a fost să creeze această chestie care a dus, dacă vă aduceți aminte… cât s-au întors cumva împotriva Mișcării Rezist. Și câți au apărut…. inclusiv…. chestii care s-au dat flori la…”.

Coldea, la două capete?

Florian Coldea, fostul direcor adjunct de la SRI, apare și acesta printre amintirile lui Sandy Matei despre întâmplările de la 10 august. „Păi și eu când am spus despre Coldea că el a jucat două capete? El a jucat la doua capete. Deja Mișcarea Rezist…. să știți că nu eram singurul care era împotriva ONG-ului și împotriva acestor hipsteri. Eu le spuneam hipsteri progresiști, useriști și așa mai departe. Nu eram singurul, erau și alții. Deja ei… ei nu mai conduc…”.

„Mișcarea Rezist devenise foarte puternică, puternică și de temut pentru politicieni”, mai spune el. „Și atunci ei trebuiau cu Dragnea... mă rog, își terminase… cu toată… camarila pesedistă… își terminase treaba… el statul paralel, statul paralel… Că până la urmă s-a dovedit că nu mai era paralel. Era perpendicular. Era direct pe el”.

„Cine are ochi să vadă”

Sandy Matei, chiar dacă au trecut aproape șase ani de la cele întâmplate la 10 august, tot găsește necesar dialogul despre acele evenimente. Spune că mai sunt informații de aflat, ba chiar din mai multe părți: „Serios acuma… Să iasă. Eu de-aia vreau să am un dialog… adică nu ei să vină pe o parte să spună toate poeziile alea, care le… mă rog… cine are ochi sa vadă. Pe o parte să vin eu să spun niște chestii care, pe bune acum, par necredibile, spunându-le din interiorul Mișcării Rezist”.

„Pare că eu cumva sunt frustrat, mă rog, de anumite chestii. Nu”, ține Matei să sublinieze. „Eu am spus lucrurile astea și acum cinci ani, și acum șase ani, și în timpul Mișcării Rezist. Cine mă cunoaște de atunci știe că nu m-am schimbat cu nimic. Serviciile știu că aceleași lucruri le-am spus și atunci, le spun și acum. De-aia probabil am fost atât de tocat, de tocat…”, citează strictsecret.com.