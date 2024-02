Monden Colaborare de succes între Eva Timush și Juno







Colaborare de succes între Eva Timush și Juno, doi interpreți tineri, dar aflați în curs de afirmare.

Aproape 140.000 de vizualizări a strâns, într-o zi, piesa lansată de interpreții Eva Timush, din Republica Moldova și Juno, din România.

Eva Timush și Juno, succes cu „Imuni la bine”

Cei doi cântăreți au lansat melodia „Imuni la bine”, și un videoclip pentru această piesă. Eva Timush și Juno și-au promovat piesa prin intermediul unor postări pe rețelele sociale, pe care au anunțat noua realizare comună.

Mai mult, cei doi tineri artiști s-au filmat cântând refrenul și au postat clipurile pe TikTok, pentru a atrage cât mai mulți fani.

Cum a reacționat publicul

Reacțiile fanilor la videoclipul noii melodii postate pe YouTube au fost cât se poate de elogioase. „Mai pe scurt, colaborarea de aur a anului 2024 și hit de marcă number 1 care își merită un loc special pe #1 în tendințe!”, a scris unul dintre fanii celor doi.

„ faină colaborare. Eva , ești nu doar o voce deosebită dar și o actriță desăvârșită Ai grație și un simț al mișcării excelent dar și o " înțelegere a momentului artistic " deosebită . Speram la mai multe momente de dans , sunteți tare buni la asta , amândoi . Felicitări și success ahead ”, a scris alt fan al celor doi tineri cântăreți, la comentariile de pe YouTube.

„Au o chimie minunată si vocile lor suna foarte bine împreună!”, a scris alt ascultător al piesei cântate de Eva Timush și Juno.

Cine sunt Eva Timush și Juno

„Eva Timush este o prezență proaspătă în industria muzicii dance gata să cucerească lumea cu talentul ei puternic. Nu doar frumos, dar talentat și carismatic, tânărul artist ar putea fi descris ca un suflet liber, care are o voce incredibilă”, este descrierea artistei din Republica Moldova, făcută de Global Records.

Tânăra cântăreață a participat cu succes la mai multe emisiuni de profil, printre care „Românii au talent”, unde a primit un wild-card care a propulsat-o în finală, precum și „The Voice Kids Russia” și „Vocea României”, la care a ajuns până în semifinale. La „Vocea României” a făcut parte din echipa Irinei Rimes și a interpretat piese din repertoriul lui Adele („Skyfall”), Placebo („Running Up That Hill”) și Ariana Grande („Side to Side”).

Alex Stanciu, cu numele de scenă Juno, este un cântăreț român de 26 de ani, promovat de HaHaHa Production. Când era copil a colaborat cu Smiley la piesa „Rara”.

Primul său single a fost „Averile”, lansat pe 7 noiembrie 2017, alături de Feli. În 2021, Juno și-a lansat primul album, intitulat „Toxic”, care conține 16 piese.

Juno a fost cunoscut în lumea mondenă pentru relația cu Ioana Bianca Anuța, cunoscută ca Jo.