Jo și Juno erau de nedespărțit până în urmă cu câteva zile, când și-au spus adio. Nimeni, din cei care-I cunoșteau mai bine, cu credea că așa ceva ar fi fost posibil. Doar ei știu de ce nu și-au oficializat relația atunci cân totul era numai lapte și miere.

Dovadă că între ei era ceva serios o arătau și pozele de pe paginile lor de socializare. Dar, acestea au dispărut…

Recent Jo a scos o piesă denumită „126”. Versurile piesei au un mesaj clar: „126 de zile fără nicio veste de la tine/ Liniștea asta doare”.

Jo crede că nimic nu e întâmplător în viaţă, ba chiar a avut şi o postare despre convingerile sale. „There are no accidental meetings between souls” a scris Jo la o fotografie în care apare alături de fostul ei iubit.

Pe numele său complet Ioana Bianca Anuța, Jo s-a născut la 29 august 1994, în Slatina, orașul în care a absolvit Colegiul Național „Radu Greceanu”, profil bilingv. La vârsta de 13 ani a început să studieze teorie muzicală și canto cu Crina Mardare, iar din 2013 studiază actoria, secția teatru, la Universitatea Hyperion din București.

În 2015, Jo lansează primul single solo numit „Șoapte” în colaborare cu Dorian Popa. După câteva luni, tot în 2015, Jo colaborează cu Randi și lansează single-ul și videoclipul „Până vara viitoare”.

Juno este o fire geloasă și poate asta a dus la destrămarea cuplului.

Am momente de gelozie, eu zic că nu sunt absurd, dar am momentele mele”, a mărturisit iubitul artistei.

Pe de altă parte și Jo a spus că este geloasă.

„Nu sunt neapărat geloasă, dar sunt posesivă. Uneori eu pot să fiu geloasă atât pe mama lui, cât și pe sora lui. Este doar al meu și punct”.

”În tot ce facem există o balanță și un echilibru și asta ne face să avem o relație fericită. Încercăm să învățăm din greșeli și să schimbăm câte ceva la noi”, a adăugat artista în urmă cu ceva timp, potrivit romaniatv.net