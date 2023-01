Codrin Ştefanescu refuză să se opereze. Fostul lider politic a plecat în Elveția pentru a urma un tratament

Deși suferă de o boală gravă, Codrin Ștefănescu refuză să se opereze. Fostul lider politic a plecat în Elveția pentru a urma un tratament medicamentos, în ciuda faptului că medicii români au vrut să-l opereze. Ulterior, s-a aflat că liderul APP ar suferi de o boală cumplită, motiv pentru care s-a și retras pentru o perioadă nedeterminată din viața publică.

Prof. univ. dr Monica Pop a criticat decizia lui Codrin Ștefănescu de a se retrage din politică din cauza problemelor de sănătate. România TV l-a contactat pe Codrin Ștefănescu pentru mai multe detalii despre starea sa, dar acesta a refuzat să vorbească despre acest subiect.

Monica Pop: Face foarte rău dacă se retrage de la munca lui

„Să știți că nu mi-a plăcut domnul Ștefănescu, mie mi s-a părut că este pesimist și nu este ok. Eu foarte optimistă nu am fost din start și nu am fost niciodată din acest punct de vedere, dar ești dator să faci tot ce se poate, că nu avem de ales. Face foarte rău domnul Ștefănescu dacă se retrage din munca lui. Nu trebuie. În afară de tratamentul medical oncologic, primul lucru important este să meargă la serviciu oricare din cei care sunt loviți de această boală. Să nu vorbească despre boală, să nu i se învârtă ceasul numai după ceasul acestei boli, deci nu trebuie vorbit despre asta, trebuia să meargă să lucreze. Să știți că lucrul este un tratament extrem de important, el nu îl deține la spital mai deloc.

Eu cât am fost internată, și am fost, slavă Domnului, de atâtea ori, dar, în rest, după externare mergeam la lucru și mi se pare foarte important. Acesta este un sfat pe care i-l dau. Eu am crezut că dânsul este un optimist. Nici nu trebuie să vorbească despre asta, trebuie să se gândească că el trebuie să facă tot ceea ce este posibil ca să trăiască și să trăiască bine, în măsura în care se poate.

Într-adevăr, boala aceasta este severă, dar curabilă și uneori vindecabilă. Eu nu știu ce fel de cancer are dânsul, dar în orice caz nu așa trebuie privite lucrurile. Trebuia să vorbească cu dumneavoastră din moment ce a fost de acord să expună public boala sa și să știți un lucru, eu pentru oameni m-am hotărât să vorbesc pentru că știți că marea majoritate a oamenilor cunoscuți ascund astfel de povești și nu am înțeles, nu știu de ce”, a spus Monica Pop la România TV.