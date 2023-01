Codrin Ștefănescu este grav bolnav: „Va lupta pentru viața sa”. Conducerea APP a fost preluată, oficial, de Liviu Marian Pop

Liviu Marian Pop a anunțat că Codrin Ștefănescu este grav bolnav și că a preluat conducerea APP.

„Noi, cei din Alianța Pentru Patrie, la solicitarea expresă a domnului Codrin Ștefănescu, ne-am reunit pe data de 13 ianuarie 2023, într-o ședință a Congresului Național Extraordinar. Domnul Codrin Ștefănescu a prezidat și a condus pe tot parcursul ei, lucrările acestei ședințe extraordinare.

Din păcate am aflat vestea cumplită că este foarte grav bolnav și că în perioada imediat următoare va parcurge durerosul traseu al unor investigații și tratamente medicale, existând posibilitatea chiar și a unei intervenții chirurgicale. Pentru domnul Codrin Ștefănescu va urma o perioadă în care medicii, Dumnezeu și voința sa vor decide finalitatea.

Cert este că, așa cum este specific caracterului său de luptător, a vrut să clarifice și să lase totul pus la punct în ceea ce privește Alianța Pentru Patrie, funcționarea sa și activitatea familiei sale politice.

La propunerea domnului Codrin Ștefănescu, și ca să-l citez ”camaradul meu cu care am dus foarte multe bătălii politice de-a lungul anilor”, eu Liviu Marian Pop am fost ales cu majoritate de voturi, să preiau funcția de Președinte interimar al APP.

La propunerea mea și cu votul unanim, domnul Codrin Ștefănescu a fost ales Președinte de onoare al APP.

Tot prin vot majoritar a fost aleasă și noua echipă de conducere la nivel național a APP și data la care va avea loc Congresul Național al APP, 1 iulie 2023.

Domnul Codrin Ștefănescu ne-a asigurat pe toți cei prezenți la Congresul Național Extraordinar al APP că va lupta pentru viața sa și va face tot ceea ce ține de el să izbândească, pentru a fi prezent la Congresul Național din iulie”, se precizează în comunicatul transmis de APP.

Mesajul lui Codrin Ștefănescu

Codrin Ștefănescu a transmis și el vineri că se retrage din politică pentru o perioadă:

„Dragi români,

Din motive personale, dar mai ales din motive de sănătate, am decis să mă retrag o perioadă din viața politică. Medicii mi-au cerut și sunt nevoit să le dau ascultare.

Proiectul #AliantaPentruPatrie, pe care l-am pornit împreună cu mulți dintre voi in urma cu 13 luni, își va continua misiunea de recuperare a României din mâinile trădătorilor și dușmanilor de neam, care prin minciună, hoție si vanzarea a tot intereselor străine, au pus stăpânire pe destinele și viețile noastre.

Dragi patrioți,

Am predat azi, colegilor mei din APP, un partid al patriotilor români, pregatit și organizat bine in teritoriu să între in lupta decisivă a recuperării României, a demnității, a dreptului nostru de a trăi liber in țara noastră!

Am convocat azi un CEx și un congres extraordinar, i-am rugat pe colegii mei să inteleagā situația prin care trec, să-l susțină pe Liviu Pop – fost ministru al educației să preia conducerea partidului, să rămână uniți si hotărați pentru vremurile cumplite ce vor urma.

Le multumesc colaboratorilor mei pentru toată susținerea si implicarea, pentru că au fost alături de mine in bătălia contra răului, le doresc mult succes si mult curaj in misiunea de a reda România românilor!

Voi rămâne alături de ei si in timp ce voi purta o nouă luptă, aceea pentru propria-mi sănătate!

Vă mulțumesc vouă, patrioți români, cei care m-ați motivat să construiesc Alianța Pentru Patrie!

Vă iubesc! Aveți întregul meu respect!”, scrie Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Codrin Ștefănescu, probleme serioase de sănătate

Potrivit știripesurse.ro, pe fondul unei hipertensiuni arteriale netratate, Codrin Ștefănescu a suferit niște pusee hipertensive. Din nefericire au apărut complicații, culminând cu producerea unui accident vascular cerebral ischemic tranzistor, cu evoluție favorabilă sub tratament.

În august 2022, Alianța Pentru Patrie s-a distanțat de imaginea lui Liviu Dragnea, la cererea celui din urmă: „APP a luat act de solicitarea domnului Liviu Dragnea prin care a cerut să nu i se mai asocieze imaginea şi numele său în comunicatele şi acţiunile partidului”.