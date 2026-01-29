Cod galben de inundații. Râurile din opt județe vor fi afectate

Râurile din opt județe sunt sub cod galben de inundații până vineri după-amiază, avertizează hidrologii de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) . Debitele și nivelurile apelor pot crește rapid, din cauza viiturilor venite din amonte și a gheții care se formează sau se desprinde, existând risc de depășire a cotelor de atenție.

Începând de joi, 29 ianuarie, ora 12:00, și până vineri, 30 ianuarie, la aceeași oră, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a instituit cod galben de inundații, ca urmare a situației hidrometeorologice actuale și a prognozei pentru următoarele 24 de ore.

Avertizarea vizează anumite sectoare de râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Dolj. Autoritățile recomandă monitorizarea evoluției nivelului apelor și respectarea indicațiilor oficiale.

În intervalul codului galben, sunt posibile creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor apelor din România, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte sau a influenței evoluției formațiunilor de gheață, existând probabilitatea depășirii cotelor de atenție.

Hidrologii recomandă populației vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse riscului de inundații și monitorizarea atentă a evoluției apelor.

Meteorologii anunță precipitații în mare parte a țării și intensificări ale vântului până duminică seară. Temperaturile minime vor fi între -14 și -10 grade în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar gerul va persista până miercuri, cu cele mai scăzute valori în Moldova și în depresiunile din estul Transilvaniei.

Specialiștii prognozează că luna februarie va începe cu răcire accentuată, cauzată de extinderea unei mase de aer foarte rece dinspre Câmpia Rusă, iar ulterior temperaturile vor crește spre valori apropiate de normal sau chiar peste acestea, mai ales în vest. Estimările ECMWF pentru perioada 9-23 februarie indică temperaturi și precipitații ușor peste medie, fără a surprinde eventuale fenomene extreme de scurtă durată.