Coasta mediteraneană a Turciei, zguduită de un cutremur cu magnitudinea 5,8

Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a zguduit, marți, un oraș de coastă din Turcia, provocând panică în rândul locuitorilor, au declarat oficialii. Zeci de persoane au fost rănite după ce au sărit de la ferestre sau balcoane pentru a scăpa din clădiri, iar o adolescentă a murit după ce a fost transportată la spital.

Agenţia turcă de gestionare a dezastrelor a anunțat că seismul a avut loc la ora 2:17 a.m., în Marea Mediterană, în largul stațiunii de vacanță Marmaris. Cutremurul a fost resimțit în regiunile învecinate, inclusiv pe insula grecească Rodos.

Ministrul turc de interne, Ali Yerlikaya, a declarat pe platforma X că o fată de 14 ani a fost transportată la spital, unde a decedat în urma unui incident pe care el l-a descris ca fiind un atac de anxietate. Nu se știa dacă aceasta suferea de vreo afecțiune preexistentă.

Guvernatorul provinciei Muğla, unde seismul a fost resimțit cel mai intens, a anunțat că aproape 70 de persoane au fost afectate de cutremur.

„Un total de 55 de cetăţeni, dintre care 10 au fost transportaţi cu ambulanţa şi 45 au fost pacienţi ambulatorii, au ajuns la spitale. 14 dintre cetăţenii noştri au refuzat să fie transportaţi la spital şi au fost trataţi la faţa locului”, a mai spus acesta.

Guvernatorul a declarat că aprovizionarea cu energie, apă și gaze se desfășoară normal și că infrastructura nu a fost afectată.

5/ A 5.8-magnitude earthquake struck the Dodecanese Islands-Turkey border. At least seven people were injured in Marmaris, Turkey, while trying to escape homes in panic. No serious damage reported.#Greece #deprem #σεισμός #sismo pic.twitter.com/kN61y6uMkn

— GeoTechWar (@geotechwar) June 3, 2025