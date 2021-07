Ungureanu a vorbit despre gravele divergențe din coaliția guvernamentală: „Eu vă spun că sunt foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți de performanța domnului Cîțu”.

„Cîțu nu are capacitatea să se concentreze pe guvernare”

„În PNL este concurs de scos Drulă din Guvern și, vă spun că dacă iese Drulă, o să iasă și USR. Domnului Cîțu i s-a umflat capul de la putere. Eu am spus că domnul Cîțu nu are capacitatea să se concentreze pe guvernare și asta s-a văzut pentru că a folosit aparatul guvernamental în campania electorală“, a spus deputatul USR-PLUS la Realitatea Plus.

Liberalii, sceptici în legătură cu rămânerea la guvernare

Nici în rândurile PNL estimările nu sunt mai optimiste. Ilie Bolojan, proaspăt ales la șefia PNL Bihor, e sceptic cu privire la rămânerea Partidul Național Liberal la guvernare.

„Niciun partid de după 1989 nu a rămas mai mult de un an la guvernare. Deci bazându-ne pe statistică, durata de viață a unei guvernări este limitată, miza unei guvernări este să folosească timpul la maximum posibil, din prima zi să facă ceea ce trebuie. Există o presiune a timpului când ești în guvernare, nu ai timp, trebuie să execuți repede, ori trebuie să recunoaștem că actuala coaliție nu a făcut asta.

Nu se livrează cum ar trebui. România are nevoie de anumite corecții financiare, pentru că luând credite care sunt folosite pentru funcționarea statului și nu pentru investiții, acest lucru nu face decât să complice existența viitoarelor generații și deci reformele și corecțiile care trebuie făcute se fac, de regulă, la început de mandat”.

„Statistica ultimilor treizeci de ani arată ce se va întâmpla în 2024“

”Și pe asta cred eu că trebuie să se concentreze coaliția de guvernare în această perioadă. Să dea drumul la investiții, să acceseze fonduri europene, să corecteze toate legile, hotărârile de guvern, ordonanțele care încurcă viața românilor, să debirocratizeze, să descentralizeze, să reducă cheltuielile statului în general. Dacă nu va face acest lucru și unii colegi își fac impresia că vor guverna fără să deranjeze, statistica ultimilor treizeci de ani arată ce se va întâmpla în 2024“, a precizat politicianul liberal.