Justiția și-a făcut „datoria”. Cazul șocant al unui medic. Pentru ce a fost condamnat. News Alert

O doctoriță din Cluj, care a preferat să preia cazuri grave la UPU în locul unor șoferi prinși băuți la volan a fost condamnată la un an și 9 luni de închisoare cu suspendare pentru instigare la abuz în serviciu și favorizarea infractorului.





Faptele pentru care a fost condamnată Adela Golea s-au petrecut în urmă cu 3 ani, în perioada când aceasta era medic șef la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Cluj. Adela Golea a solicitat personalului medical să preia cu prioritate pacienții veniți la urgență în stare gravă și nu cazurile de șoferi depistați cu alcoolemie de către polițiști.

După ce au fost refuzați din cauza aglomerației, ofițerii au sesizat conducerea Poliției și totul s-a lăsat cu o plângere penală, în urma căreia Adela Golea a fost trimisă în judecată în anul 2018. Sentința a venit: 1 an și 9 luni de închisoare cu suspendare, instigare la abuz în serviciu și favorizarea infractorului. Adela Golea trebuie să presteze și 60 de zile muncă în folosul comunității la Tribunalul Comercial sau la Primăria Cluj-Napoca. Sentința nu este definitivă, dar doctorița Golea se gândește să nu facă nici apel.

„Renunț la tot, eu n-am omorât pe nimeni, am lucrat pe lege, mi-am ajutat colegii să nu fie acuzați de malpraxis și am fost trimisă în judecată. Eu nici măcar n-am fost anunțată de asta, m-au sunat colegi de-ai dumneavoastră în 2017, în Vinerea Mare, să-mi ia o reacție. Nu știam nimic. Asta este țara în care trăim. Nu cred că este fezabil să merg mai departe cu procesul, să-mi mai pierd 3 sau 10 ani din viață pentru asta. Dacă asta și-au dorit, să îndepărteze un medic..Pot profesa altceva, le voi respecta decizia.

Activitatea dintr-un spital pe contractul de muncă ca șef de secție este următoarea: tu îți organizezi secția, nu vine altă instituție să o facă. M-a sunat o colegă noaptea, mamă singură cu doi copii acasă și îmi spunea că polițiștii o amenință că-i fac dosar penal. Am discutat cu un polițist. Eu dacă iau un doctor de lângă un pacient sosit la UPU, iar pacientul face stop, îmi bag colegul la malpraxis, da? Acolo se salvează vieți. În acest moment mă gândesc ce să fac cu viața mea. Nu mă mai interesează nici comunitatea, deși în 20 de ani cred că am făcut ceva pentru această comunitate clujeană, poate mai mult decât alții care stau în funcții publice. Eu nu mai stau 10 ani să-și bată alții joc de mine. Îmi găsesc o slujbă să mă întrețin, nu am familie de întreținut, sunt singură, iar acum se pune problema ca eu să trăiesc, să am o slujbă de supraviețuire. Dar am terminat-o cu spitalul.

Este singura dată când am realizat că în această țară nu ai nici o șansă și înțeleg de ce pleacă oamenii. N-o fac pentru bani. Și pentru bani, dar în principal pentru alte lucruri, pentru siguranță. Aici ai sentimentul că poți fi distrus cu dreptatea în mână. Dacă aș avea cu zece ani mai puțin, nu m-aș uita în spate. Nu pentru bani, nu pentru poziție, ci pentru că aș vrea să mă simt siguranță și respectată. Îmi pare foarte rău, nu credeam că voi trece prin așa ceva vreodată. Despre decizie instanței nu pot să fac comentarii, fiindcă nu trebuia niciodată să se ajungă aici. E o bătaie de joc” , a declarat Adela Golea potrivit actualdecluj.ro

