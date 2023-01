Clubul la care voia Mihai Stoica să meargă înainte de a se stabili la FCSB. „Au fost discuții. Am studiat bine problema”

Mihai Stoica a povestit cum în 2010 a fost aproape de a merge la U Cluj, pe când „șepcile roșii” erau conduse de Florian Walter. S-au purtat atunci numeroase discuții, iar actualul manager al FCSB a studiat bine problema, însă nimic nu s-a realizat.

Pe cine prefera MM Stoica în rolul de antrenor

„Am avut nişte discuţii cu regretatul Florian Walter, am studiat bine problema, am discutat de vreo şase ori. Şi i-am spus că singurul antrenor cu care aş veni e Neluţu Sabău. În 2010. Mai ales pentru U cluj, Sabău e legendă! A antrenat după aia”, a spus Mihai Stoica. El a spus că îl admira extrem de tare pe acest antrenor și că atunci când a jucat la Dinamo i se părea excepțional. „Nu pierdea nicio minge, eu aşa ceva n-am văzut”.

Ionuț Sabău și-a reluat rolul de antrenor la Universitatea Cluj în această iarnă, înlocuindu-l pe Eugen Neagoe. Mai târziu în 2010, Mihai Stoica a revenit la FCSB, după ce între anii 2004-2007 a mai fost managerul echipei. De atunci și până în prezent, MM stoica este la FCSB.

Managerul FCSB vrea să se retragă din activitate

Mihai Stoica are în prezent 57 de ani și plănuiește să se retragă din activitate. Spune că cel mai probabil va rămâne doar în televiziune după ce va renunța la fotbal.

„M-am schimbat, am făcut o greșeală pe care nu am realizat-o la momentul ăla. Iar momentul ăla a fost cam lung. Am pus cariera, fotbalul înainte de orice altceva. Chiar dacă am avut satisfacții profesionale, nu a fost ceea ce trebuia.

Tocmai de asta, în acest moment fotbalul este pe planul 2, dacă nu chiar 3. Acum s-a ivit și al doilea job, televiziunea, cu care am cochetat ani de zile înainte, dar care mă tentează pentru finalul carierei. Mă apropii și eu de final. Mai am vreo doi ani și fac 60. Așa că…”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.