Primarul Clotilde Armand a anunţat că a decis mutarea sediului Biroului Electoral Sector (BES) 1 din Piaţa Mureş în clădirea din Piaţa Amzei, unde sunt mulţi pereţi de sticlă şi spaţiul este foarte luminos, astfel că fiecare cetăţean al acestei zone administrativ-teritoriale are posibilitatea să vadă ce se întâmplă în BES 1 şi unde ajunge votul lui.

Care este scopul acestei decizii şi cum motivează Clotilde Armand acest gest

Clotilde Armand: Vă amintiţi că fostul sediu al Biroului Electoral Sector 1 era situat sub sediul de campanie al fostului primar şi era total opac. Astfel, am luat decizia de a muta sediul BES 1 din piaţa Mureş în clădirea din piaţa Amzei. Aici avem mulţi pereţi de sticlă şi spaţiul este foarte luminos. Fiecare cetăţean al sectorului are acum posibilitatea să vadă ce se întâmplă în BES 1 şi unde ajunge votul lui. Aşa ar trebui să arate fiecare instituţie din România, a scris Clotilde Armand, luni, pe Facebook.

Actualul sediu din Piaţa Mureş a făcut istorie

Reamintim că alegerile din sectorul 1 al Capitalei au fost controversate mai ales după apariţia celebrelor imagini din camera cu sacii plin cu voturi. Imediat PSD a cerut reluarea votului în Sectorul 1, după ce acele imagini cu persoane care intră într-o cameră unde par să fie depozitate buletinele de vot au apărut în spațiul public.

Din păcate Biroul electoral de circumscripţiei a Minicipiului Bucureşti a decis faptul că nu se mai renumără voturile la Sectorul 1.

„Biroul Municipiului Bucureşti a respins în urmă cu câteva minute (11 la 4 voturi) contestaţiile PSD împotriva mea. Astfel, în Sectorul 1 nu se mai anulează alegerile şi nu se mai renumără voturile. Telenovela pesedistă a contestaţiilor s-a terminat. Manipularea abjectă s-a terminat. Ştiu că le este greu să creadă asta dar de astăzi sunt oficial primarul Sectorului 1”, scria atunci Clotilde Armand pe contul personal de Facebook.