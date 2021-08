Clotilde Armand, decizie controversată: Interzice accesul consilierilor locali în anumite birouri. DOCUMENT

Clotilde Armand a dat ordin ca niciun consilier local să nu mai aibă acces în birourile funcționarilor din Direcția de Urbanism a Primăriei Sectorului 1. Ea susține că unii consilieri obișnuiau să insiste pe lângă funcționari pentru urgentarea procedurilor de avizare a unor proiecte urbanistice. „Gata, nu mai merge cu diverse atenții”.

Cum justifică Clotilde Armand decizia care încalcă codul administrativ

Clotilde Armand: „În timp ce știrile false se propagă rapid via Moscova – București, vreau să vă dau o știre adevărată despre cum facem noi curățenie și schimbăm vechile metehne din Primăria Sectorului 1. Am dat o dispoziție prin care am interzis tuturor consilierilor locali să mai intre în birourile funcționarilor publici de la biroul Urbanism. Veneau pentru a se interesa și urgenta procedurile pentru emiterea unor avize. Gata! Nu mai merge cu diverse atenții. Toți cetățenii trebuie să știe că astfel de practici nu vor mai avea loc”, a scris Clotilde Armand.

Clotilde Armand mai spune că a detașat un inspector de la biroul Urbanism, şi scrie: „Săptămâna aceasta am detașat un inspector de la biroul Urbanism care stătea mai mult în parcarea primăriei (unde “discuta” cu cetățenii) decât să muncească în biroul lui. După detașarea lui un alt funcționar de la Urbanism s-a pensionat subit. Așa se face reforma. Nu pe Facebook sau la televizor. Voi reveni curând cu un raport despre activitatea noastră la acest capitol”.

PNL atacă decizia anunţată de Armand în „postarea penibilă” de pe Facebook

„Grupul PNL va aborda și o altă dovadă a lipsei totale de profesionalism din echipa primarului Armand: mesajul recent prin care anunța victorioasă că a interzis accesul consilierilor locali în anumite birouri. O postare penibilă, dacă nu ar fi sfidătoare la adresa tuturor cetățenilor sectorului 1.

Îi solicităm doamnei primar și echipei sale de comunicare să citească totuși codul administrativ înainte de a face astfel de afirmații. Legea e lege pentru toată lumea. Nu există relații de subordonare între Consiliul Local și Primar. Drept urmare, primarul nu poate da ordine sau dispoziții consilierilor. Ambele sunt autorități publice și rezolvă treburile publice, în condițiile legii.

Articolul 85 Raporturile dintre autoritățile administrației publice locale

(1) Raporturile dintre autoritățile administrației publice din comune, orașe, municipii și autoritățile administrației publice de la nivelul județului se bazează pe principiile autonomiei locale, legalității, cooperării, solidarității, egalității de tratament și responsabilității.

(2) În relațiile dintre consiliul local și primar, consiliul județean și președintele consiliului județean, precum și între autoritățile administrației publice din comune, orașe, municipii și autoritățile administrației publice de la nivel județean nu există raporturi de subordonare; în relațiile dintre acestea există raporturi de colaborare.