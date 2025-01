Sport Budescu, reacție fără precedent în Superliga







Constantin Budescu a transmis un mesaj extrem de dur, la doar câteva ore după ce echipa lui Gloria Buzău a pierdut jocul din etapa 22 a Superligii, 1-2 cu Universitatea Cluj, în deplasare.

Budescu, nemulțumit de arbitrajul meciului Gloria Buzău-Universitatea Cluj

Budescu a fost extrem de vehement atât în timpul partidei Gloria Buzău-Universitatea Cluj, încheiată cu scorul de 1-2, când a vrut să-și scoată echipa de pe teren, cât și în timpul interviului, când a avut un discurs foarte arogant.

«Suntem obișnuiți, să zic așa. Probabil suntem echipă mică, U Cluj e de tradiție, se bate la primul loc și poate a zis să-i mențină acolo. Trebuie să se gândească arbitrii că își bat joc de cei care fac eforturi să susțină această echipă. Am venit cu autocarul, unii cu avionul, ne-am plătit biletele ca să fim mai odihniți, iar ei vin și arbitrează de maniera asta, cu tot cu VAR.

Ce zic? „Hai să-i furăm și p-ăștia un pic!”, că nu zice nimeni nimic. E viciere de rezultat, din punctul meu de vedere. Am vrut să ies afară, am jucat câțiva ani fotbal și îți bați joc de mine așa? Dacă mă iei la mișto, nu mai are rost să stau pe teren!», a declarat Constantin Budescu imediat după meci.

Postarea mijlocașului, plină de furie și dezamăgire

Mijlocașul nu și-a putut stăpâni furia după deciziile de arbitraj, pe care le consideră dezavantajoase pentru Gloria Buzău. În jurul orei 22:00, el a postat un mesaj vehement pe rețelele de socializare în care a cerut în mod clar rejucarea partidei datorită vicierii rezultatului.

View this post on Instagram A post shared by BUDESCU CONSTANTIN (@budescuconstantin10)

„Pentru arbitrii care continuă să afecteze spiritul sportului prin decizii controversate şi lipsite de corectitudine: jocul trebuie să fie despre performanţă şi fair-play, nu despre erori sau interese ascunse”, spune fotbalistul în postare.

Budescu: Sportul are nevoie de transparenţă şi responsabilitate

„Fiecare decizie greşită distruge efortul jucătorilor, al echipei și al fanilor. Sportul are nevoie de transparenţă şi responsabilitate, iar arbitrajul ar trebui să fie un exemplu”, a scris Constantin Budescu, în postarea în a cărui fundal rula melodia „Oameni buni”.

Veteranul Gloriei Buzău a adăugat: „Execuție în direct și în reluare, iar cea mai bună decizie ar fi REJUCARE! Seară faină!”