Mara Bănică s-a îngrăşat şase kilograme. Fiind speriată de faptul că vrea să meargă la plajă şi nu arată aşa cum şi-ar fi dorit, a apelat la un truc nesănătos: nu a mai mâncat nimic cinci zile.

Când a mers la bancă, i s-a făcut rău şi a leşinat.

„De la Anul Nou am pus un kilogram în fiecare lună. Am mâncat extraordinar de mult. În timpul dietei nu mi-a fost poftă, după mi-a fost. Eu am renunţat şi la sport şi chiar mă gândeam zic că uite cum am pus şase kilograme, mai ales acum când aveam nevoie la plajă. Am început o săptămână dieta mea, după o săptămână nimic şi apoi am zis că nu mai mănânc nimic.

Cinci zile nu am mâncat nimic. Zic nu sunt eu singură, Nicoleta Luciu făcea la fel. Nu mi-a adus nimic folositor. Am intrat în bancă şi când m-a întrebat o doamnă ce fac nu am putut să-i răspund. Am auzit doar că m-a întrebat, vă este rău? Acum am slăbit trei kilograme, mai am trei de slăbit” , a spus Mara Bănică, potrivit romaniatv.net

