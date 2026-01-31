Claudiu Târziu, europarlamentar ECR: România are nevoie urgentă de un acord politic național prin care să își asume o opțiune clară de politică externă și să își definească strategia diplomatică pentru perioada tulbure pe care o traversează astăzi omenirea

Claudiu Târziu, europarlamentar ECR, a declarat că provocările generate de degradarea sistemului de relații internaționale, reașezarea din mers a ordinii mondiale și revenirea la politica sferelor de influență reprezintă amenințări majore la adresa intereselor naționale ale României.

Într-o astfel de paradigmă, în care se amplifică și se suprapun, în timp real, crize economice, sociale, financiare și militare, regionale și planetare, orice ezitare poate produce efecte devastatoare pentru securitatea națională sau integritatea teritorială a țării.

Conflictul economic și disputele geopolitice tot mai dure între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, războiul din Ucraina și situația explozivă din Orientul Mijlociu riscă să destabilizeze ireversibil situația la nivel global.

Orice lider responsabil de stat este obligat să pună pe primul plan în astfel de momente doar interesul național și să evalueze absolut toate opțiunile prin care poate evita riscurile de securitate și exploata oportunitățile momentului.

Este evident astăzi că pregătirea și experiența guvernanților de la București sunt cu mult sub nivelul provocărilor pe care România le are de înfruntat în perioada imediat următoare.

Absența României din orice format relevant de negociere regională sau internațională, incoerența diplomației de la București în relația cu partenerii externi și inadecvarea Președintelui Nicușor Dan pentru nivelul de reprezentare specific unui șef de stat reprezintă pericole iminente pentru siguranța națională.

În fața acestei amenințări iminente, fac apel la Președintele României și la liderii tuturor partidelor parlamentare să organizeze, în cel mai scurt timp, un format de negociere de larg consens național, în care să analizăm opțiunile realiste de politică externă, să definim limitele de negociere în relațiile cu partenerii internaționali și să stabilim direcții comune de acțiune pe termen scurt, mediu și lung.

România încă mai are specialiști de cel mai înalt nivel în relații internaționale, apărare și securitate, care pot construi împreună cu oamenii politici responsabili o strategie solidă și coerentă, prin care să evităm, într-un efort conjugat, dezastrul național care se profilează la orizont!

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European.