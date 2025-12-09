Claudiu Târziu, despre rezultatul surpriză din București și lipsa strategiilor: „A fost un vot emoțional, nu politic”. Exclusiv

Claudiu Târziu, fost lider AUR și fondator al ACT (Acțiunea Conservatoare), a explicat în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei ce scot în evidență acum rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei. El a vorbit despre apetitul electoratului pentru un discurs conservator-suveranist.

În opinia sa, alegerile din București, și, de altfel, cele din Buzău, au arătat „falimentul, poate nu spectaculos, dar cu siguranță monumental, al opoziției parlamentare. Mă refer în principal la AUR, pentru că celelalte două partide, POT și SOS, se află oricum într-o stare de disoluție”, a explicat politicianul.

„Ele nu doar că nu mai au impact electoral, dar, privind inclusiv rezultatele pentru președinția Consiliului Județean Buzău, am observat că propriul nostru candidat a depășit candidatul POT, un partid parlamentar, și a fost foarte aproape de candidatul SOS, de asemenea partid parlamentar. Iar noi suntem pe acest drum de doar patru luni de zile. Așadar, aceste formațiuni nu mai au impact electoral”, a adăugat Claudiu Târziu.

Mai mult decât atât, partidele menționate arată că nu mai au ce promite, conform celor spuse de președintele ACT. „Mă refer în principal la AUR și pot explica de ce. Au ținut multă lume în suspans cu ideea că vor câștiga președinția, dar nu s-a întâmplat. Au lansat pe surse, apoi chiar public, varianta accederii la guvernare alături de PSD, nici asta nu s-a întâmplat și nici nu se va întâmpla cu actuala conducere, avându-l pe George Simion în fruntea partidului”, a detaliat politicianul.

Claudiu Târziu spune că echipa de la AUR a promis o „mare revoluție” începând cu 1 decembrie, de la Alba Iulia, „unde ar fi trebuit să arate forța maselor care îi susțin și să pună presiune pe guvern pentru a schimba formula de guvernare, dar nici acest lucru nu s-a materializat”.

„Nu au reușit nici măcar să câștige una dintre cele 11 localități unde au avut loc alegeri pe 7 decembrie. Nu au câștigat nici Bucureștiul, dar nici vreo altă competiție. AUR, deși teoretic beneficiază de cea mai mare susținere populară, în sondaje cu 35-40%, iar ca pondere parlamentară sunt al doilea partid, cu 20% în Parlament, nu a câștigat niciun scrutin”, explică politicianul.

În opinia sa, această nereușită a AUR arată că „avem de-a face cu un balon de săpun care s-a umflat mult și care începe să se dezumfle treptat. Cauzele sunt multiple. Este impardonabil ca un partid care se pretinde mare, puternic și cu ambiții de guvernare să nu își propună propriul candidat pentru Primăria Capitalei”.

De altfel, politicianul a spus că pe 7 decembrie, la București, nu a fost un vot politic, ci unul eminamente emoțional, dat unei persoane intens expuse public cu mult înainte de a-și dori să intre într-o competiție politică. „Doamna Alexandrescu are notorietate, apare pe ecran seară de seară, ore întregi, iar asta contează”.

În opinia europarlamentarului, existau alte variante care ar fi putut candida foarte bine din partea AUR. „Chiar și eu aș fi putut să candidez la Capitală anul trecut, dar George Simion nu a vrut niciodată asta. Considera că este riscant, că poate obțin un scor prea bun”, a mai spus Târziu.

El a vorbit în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei și despre candidatura Ancăi Alexandrescu și spune că ea a avut succes și a ieșit pe locul al doilea pentru că a fost văzută ca „fata noastră suveranistă”.

„Pe ea o cunosc oamenii de la televizor, au încredere în ea și atât”, a adăugat el. Târziu spune că Anca Alexandrescu n-a avut program, n-a avut nicio idee concretă. „Spunea doar că face dreptate pentru București, dar nu a explicat ce înseamnă asta”, completează politicianul.