Economie De la clasic până la grandios. ONE, afacerea care pune accent pe flexibilitate și evenimente memorabile







Fie că este o seară obișnuită după o zi de muncă sau un weekend în care nu știi ce să faci, simți nevoia să ieși din rutina de zi cu zi. Astfel, cauți locuri în care poți să-ți petreci timpul pentru a te bucura de o seară de neuitat, unde poți asculta muzică bună și îți poți răsfăța papilele gustative. Pentru prieteni, familie sau colegi de muncă, ONE Club pune la dispoziția tuturor o atmosfera ideală într-un cadru din care pur și simplu nu mai vrei să pleci.

O afacere de succes poate fi simplu descrisă prin ideea de flexibilitate. Trebuie să ai în vedere trend-urile din piață și să te pliezi după lucrurile pe care oamenii le caută. Un exemplu în acest sens este întreaga afacere ONE, care duce versatilitatea la un nou nivel. Într-un singur loc, poți merge să-ți organizezi nunta, un botez, te poți bucura de o seară de club, de un festival sau de petreceri tematice și evenimente corporate. Ninel Dănilă, general manager al ONE Club, ne-a explicat mai multe despre cum poți livra fericire oamenilor prin evenimente unice, conform Infofinanciar.

Experiență și pasiune

În ciuda insistențelor oamenilor din viața noastră, de cele mai multe ori ajungem să activăm în domeniul care ne atrage pe noi cel mai mult. Ninel Dănilă trebuia să aibă o carieră diferită, după cum a fost îndemnat de părinții săi. Totuși, după ce a fost admis la Facultatea de Construcții, în 1995, s-a angajat într-o discotecă. La un an distanță, s-a deschis un club în Capitală, unde Ninel lucra la garderobă. Dar, pasiunea și dedicarea l-au ajutat să avanseze rapid. A trecut de la picolo, la ospătar, ajutor de barman, șef de sală, ajungând în final managerul locației, funcție pe care a ocupat-o timp de 10 ani.

Ulterior, în 2010, acesta a început colaborarea cu proiectul ONE. „Am reușit să construim Clubul ONE, lucru care a fost provocarea vieții mele, pentru că vorbim de un proiect de 6.200 m² desfășurați. Acolo a fost o investiție destul de mare“, a explicat managerul general al clubului.

Cu toții suntem ONE

Clubul a fost dotat cu cele mai bune echipamente de pe piață, de la lumini, ecrane și până la sistemul de sunet. „Am cumpărat 200 m² de ecrane cu LED-uri din China. Am fost la fabrica din Paris, L-Acoustics. De ce? Pentru că pe acest sunet concertau Depeche Mode, U2, de acolo ne-am inspirat. Am zis că vrem același sunet pe care concertează formațiile mari din lume, lucru care a adus o notă în plus pentru locația noastră“, a explicat Ninel Dănilă.

De unde vine ONE? Ei bine, nu este de la dorința de a arăta că sunt în top, ci ține de unitate și comunitate. „Era o melodie a celor de la U2, care se numește «One» și în acel videoclip era scris «one» în toate limbile. Discuția era în felul următor… noi suntem unul, deși suntem diferiți, avem culoare diferită, avem limbă diferită, avem obiceiuri diferite, dar noi suntem unul ca și oameni pe Pământul acesta“, a explica managerul clubului.

În prezent, locația dispune de patru saloane, iar fiecare se remarcă prin acel ceva diferit. ARENA ONE, este locul în care evenimentele tale se pot transforma în spectacole, prin lumini, efecte speciale, ecrane LED și un decor de la cel mai avangardist, până la eleganță și cu mult stil. În salonul Ludovic, te poți bucura de o atmosferă mai intimă și romantică. Victoria ONE este pentru cei care adoră stilul clasic, cu un tapet regal și lumini ambientale. Ultimul, dar nu cel din urmă, este Vert Lounge, unde te vei trezi într-un decor cald și elegant. Astfel, potrivit managerului, există situații în care se pot desfășura patru evenimente diferite în același timp.

Evenimente pentru cele mai mari corporații

Pe data de 5 octombrie 2013 a avut loc inaugurarea clubului și a restaurantului. Pentru foarte mult timp, afacerea s-a clasat în top trei cluburi din București. Sub umbrela brandului, se regăsesc ONE Corporate, Imperial ONE, dar și ONE Events.

Pe segmentul de corporate, clubul a avut parte de un succes răsunător. Majoritatea marilor jucători din diferite domenii au ales să organizeze evenimente în această locație, printre aceștia numărându-se Orange, Vodafone, Sanador, Petrom, Raiffeisen Bank sau Digi. De asemenea, contractele deja semnate aduc în prim-plan un 2024 plin de activitate. „Este pentru prima oară în 10 ani când se semnează contracte pentru evenimentele de sfârșit de an înainte de luna august“, a spus Ninel.

Imperial ONE se bazează pe evenimente mai personale și speciale, precum nunți sau botezuri. „Acum doi ani, am hotărât să nu mai fim un club care să funcționeze weekend de weekend. Suntem un venue, adică închiriem locația pentru orice tip de eveniment care ne aduce profit în oricare din zilele săptămânii. Dacă cineva vrea să-și facă o nuntă în clubul nostru, ceea ce este inedit, decorul se modifică și arată într-un fel mai atrăgător. Nu există sală care să aibă în dotare ce avem noi pentru un eveniment de genul acesta“, a afirmat managerul clubului.

Dar distracția este mereu pe primul plan. ONE Event înglobează diferitele petreceri sau festivaluri desfășurate în locație, care, fie prin artiștii invitați, fie prin tematică și decor, au atras o mare de oameni gata de o seară magică. „Am organizat festivaluri retro, petreceri cu taraf sau festivaluri de jazz, ne-am dus în toate direcțiile“, a explicat Ninel Dănilă.

Rețeta unei petreceri de succes

La nivel de strategie, o rețetă de succes ține de capacitatea de a prezenta un produs atractiv pentru clienți. „Rețeta succesului este într-adevăr să identifici un trend. Să faci tot posibilul să-l aduci înaintea altora și să ai o politică de prețuri corectă pentru toate categoriile de clienți“, a punctat managerul clubului.

Mulți artiști români de succes au avut numeroase concerte la ONE. Cel mai mare nume care a ajuns pe scena clubului este artistul internațional James Arthur. „Au fost evenimente la care nu ne așteptam, niște artiști care au adunat 1.600 de bilete vândute. Au fost artiști cunoscuți care au fost la limita de break even. Dar nu cred că există artiști români care să nu fi concertat la noi“, a adăugat Ninel.

Studenții sunt un public foarte important pentru cluburi. Astfel, ONE le-a dedicat o seară, iar succesul a venit imediat. „Evenimentul dedicat studenților este miercuri seară. Avem o influență destul de mare. La «Seara fetelor», deschiderea este o nebunie, peste 3.500 de oameni rulați, iar 1.500 cred că au rămas pe afară“, a povestit managerul.

Seară à la carte

O astfel de afacere reprezintă un efort susținut al unei echipe. Managerul clubului ne-a povestit că cel mai solicitant eveniment a fost găzduirea a 921 de persoane sitting servite à la carte. „A fost vârful experienței noastre. În sensul că a fost destul de greu de realizat. Doar la bucătărie am avut undeva la 60 de oameni. Așa, cu totul, au fost 120 de angajați implicați în acel eveniment ca să putem funcționa în parametri normali și l-am dus la capăt cu succes“, a spus Ninel.

Evenimentele pot aduce profit, iar un plan bine pus la punct te poate duce pe culmile succesului. „Ne gândim ca, în timpul anului, să ne acoperim toate cheltuielile, să fim cumva în echilibru. Iar tot ceea ce se încasează în noiembrie și decembrie ar trebui să fie profitul“, a explicat managerul general al ONE Club.

O afacere de succes trebuie să răspundă tuturor nevoilor oamenilor. Astfel, fie că vrei un party de neuitat, un eveniment pentru compania ta sau dorești să-ți serbezi cele mai importante momente din viață, ONE Club poate fi locul perfect pentru tine.