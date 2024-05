Economie Evoluția industriei HoReCa. Ospătarii vor putea lucra în curând remote







Schimbările se întâmplă la secundă. Ne aflăm în era tehnologiei, care este luată cu asalt de noi soluții inteligente care schimbă regulile societății. În acest sens, inovațiile au un impact semnificativ la nivelul mai multor industrii, printre care și HoReCa. Horațiu Negrea, CEO-ul startup-ului Remote Butler, aduce în atenția publicului o nouă platformă, care va muta industria ospitalității în online.

Modelul de muncă remote sau „de acasă” a devenit un lucru obișnuit după perioada pandemiei. Astfel, momentul în care toată viața noastră s-a mutat în online a adus noi idei de business. Acum, ospătarii vor putea lucra la distanța. Interacțiunea din restaurante va fi realizată prin intermediul unei tablete, iar serviciile de care ai nevoie vor fi doar la un video call distanță. De la meniuri digitale, la coduri QR pe mese, HoReCa este luată cu asalt de tehnologie. Iar aplicația Remote Butler este un pas în acest proces de dezvoltare, conform Infofinanciar .

Experiență în IT

Întotdeauna este interesant să cunoști oamenii din spatele unor afaceri unice, dar și experiențele care i-au adus în pozițiile pe care le ocupă astăzi. Horațiu Negrea a reușit să obțină două diplome. A terminat Facultatea de Știință și Ingineria Mediului. De asemenea, a finalizat studiile Facultății de Relații Internaționale și Studii Europene. Ulterior, Horațiu a activat în diverse domenii, de la protecția mediului până la vânzări. Dar, din 2010, a reușit să-și croiască drumul într-o companie de IT din Cluj, unde a ocupat diverse poziții: director financiar, project manager și manager general.

Horațiu s-a alăturat proiectului Remote Butler în octombrie 2023. „Am o experiență destul de mare, iar când s-a ivit oportunitatea să mă alătur proiectului Butler, am simțit că pot să aduc valoare prin experiența și prin cunoștințele pe care le-am acumulat până acum” a explicat acesta.

O oportunitate de piață

Ideea de business „Ospătar la distanță” a venit natural. Ciprian Costea, fondatorul afacerii, a văzut o oportunitate de piață. Acesta deține un restaurant în Cluj și a putut observa de-a lungul anilor problema din ce în ce mai acută a lipsei forței de muncă la nivel național, care este și mai accentuată în HoReCa. Proprietarilor de restaurante le este foarte greu să găsească personal calificat, oameni serioși și care să facă o treabă bună.

„Ciprian a zis <cred că e momentul să facem ceva în sensul acesta și să construim o platformă>. Mai ales că pandemia a contribuit foarte mult la această lipsă de personal și în HoReCa. Oamenii s-au reprofilat, pentru că știm cu toții că a fost închisă toată activitatea timp de mai bine de un an. Mai este și moda aceasta recentă cu <work from home> și atunci am zis de ce nu ar putea și ospătarii să facă această muncă de la distanță? Să ajutăm în felul acesta și restaurantele să se descurce” a povestit Horațiu.

Ospătar pe video call

Cum funcționează platforma? Ei bine, ospătarii „la distanță” vor fi la dispoziția clienților. Practic, lângă mesele din restaurante se va regăsi o tabletă pusă pe un suport, pe care va rula aplicația Butler. Clienții își aleg limba în care doresc să comunice cu ospătarul. „Acesta este un punct foarte important, mai ales pentru restaurantele din zonele turistice sau din orașele mari. Unde avem de multe ori clienți din alte țări care nu vorbesc română și poate nici engleză. Atunci noi o să avem pe platforma ospătari care o să vorbească mai multe limbi de circulație internațională, fie că vorbim de italiană, spaniolă, germană, engleză sau greacă” a spus CEO-ul Remote Butler.

Astfel, oaspeții o să-și aleagă limba pe care o cunosc și platforma va căuta pe cineva care poate să-i ajute și este online în acel moment. În urma găsirii unui ospătar, va începe un video call.

„Pe lângă recomandări culinare, poate să vă sugereze și o băutură care ar merge bine cu acel fel de mâncare, eventual și niște deserturi. Practic, va face ceea ce face și un ospătar fizic în restaurante. Doar că va fi la distanță. După ce ospătarul preia comanda, video call-ul se va închide, dar el va rămâne activ și va putea fi sunat înapoi ori de câte ori clienții vor avea nevoie să adauge ceva la comanda lor, vor avea o problemă cu mâncarea care le-a fost adusă sau vor vrea să ceară notă” a explicat Horațiu Negrea.

Cât câștigă un ospătar în 2024

O astfel de platformă vine cu multe beneficii pentru angajați. În momentul de față, ospătarii au un salariu mediu net situat între 3.000 și 3.500 de lei. Dar, la aceste sume se adaugă bacșișul, care poate chiar dubla veniturile. În ceea ce privește acest nou sistem în online, platforma Remote Butler va funcționa pe modelul companiei Uber.

„Vom colabora cu ospătarii într-o relație de business to business. Ei ne vor factura aceste servicii. Iar câștigul lor va fi un procent din nota servită la masă, la care se va adaugă și o parte din bacșiș. Câștigurile pe platformă depind de cât vor fi dispuși să lucreze. Pentru că ei vor decide când vor lucra, cât timp, în ce intervale orare, dacă vor lucra în weekenduri, dacă vor lucra seara și asta o să diferențieze destul de mult și veniturile” a explicat Horațiu.

Prin această inițiativă, ospătarii români vor putea lucra în afara țării, dar cu un mare avantaj: vor avea posibilitatea de a rămâne în România, alături de familie și prieteni. „Planul este ca în primul an să activăm în România, să demonstrăm produsul aici și după aceea să începem să ne extindem încet-încet și pe alte piețe europene. În principal, o să vizăm țările pentru care avem vorbitori. Sunt foarte mulți ospătari care au lucrat în Italia, în Spania, în Marea Britanie și care s-au întors acasă. Acum, ei o să poată lucra cu succes în restaurantele din aceste țări” a spus CEO-ul.

Limbajul mimico-gestual

Un lucru unic la această inițiativă este factorul social. Prin serviciul de „ospătar la distanță”, persoanele mai în vârstă și cu o experiență vastă vor putea în continuare să profeseze. De asemenea, această platformă va oferi posibilitatea persoanelor cu dizabilități din toată țara să lucreze ca ospătari.

„Noi o să încurajăm aceste categorii sociale să fie prezente pe platformă și să lucreze în continuare. Nu este niciun motiv pentru care persoanele mai în vârstă, care nu mai pot să facă față la ture de 12 ore, sau persoanele cu dizabilități, mai ales în cazul celor locomotorii, nu ar putea să facă meseria aceasta remote și să poată servi, să-și asigure un venit. Încercăm să revoluționăm industria ospitalității, să o facem mai inclusivă și mai accesibilă” a spus Horațiu Negrea.

Platforma a încheiat parteneriate cu diferite asociații și ONG-uri. Astfel, vin cu un lucru unic. Aduc în restaurante ospătarii care cunosc limbajul mimico-gestual.

„Noi considerăm o limbă străină ca fiind și limbajul mimico-gestual, pentru că avem această categorie de persoane cu deficiențe de auz și de vorbire. O să încercăm să avem pe platformă persoane sau translatori care să vorbească și limbajul mimico-gestual. Contribuim astfel la includerea a cât mai multor persoane, care în momentul de față întâmpină destul de mari dificultăți în cadrul ieșirilor la restaurant” a spus CEO-ul.

Un real succes

Platforma Remote Butler nu este încă funcțională. Aplicația va intra pe piață în aproximativ o lună. În ciuda acestui fapt, ideea de business se bucură deja de succes. Aproape 800 de persoane s-au înscris pe platformă și sunt gata să activeze ca „ospătari la distanță”. Aceștia urmează să treacă printr-o evaluare, care să stabilească nivelul de skill-uri, limbile străine cunoscute și experiența în domeniul ospitalității.

De asemenea, ospătarii din cadrul platformei vor beneficia de training și vor lua parte la un întreg proces de învățare și perfecționare. Remote Butler a încheiat un parteneriat cu Institutul Escoffier, care se va ocupa de testarea și pregătirea ospătarilor.

Proiect pilot

Pentru a pregăti lansarea, în luna ianuarie a fost organizat un proiect pilot în cadrul a două restaurante din Cluj. Au fost servite 43 de mese cu ajutorul a șase ospătari din întreaga țară, care aveau o experiență de peste 10 ani în ospătărie. În urma experimentului, 100 de persoane au oferit un feedback extrem de pozitiv.

„Am reușit să atingem peste 80 % rată de satisfacție. Chiar 86 % dintre ei au zis că ar recomanda prietenilor și familiei să încerce o experiență de genul acesta. Lucru care ne-a dat un „boost” de încredere foarte mare. La nivel de business, am reușit să atragem 50.000 de euro de la diverși investitori care cred în proiect” a povestit CEO-ul.

Echipa „Remote Butler” a participat la programul F&B Business Accelarator, experiență care le-a adus multe beneficii. „Este un program care expune startup-urile la multe persoane cu experiență în domeniu. Profesioniștii ne-au ajutat foarte mult cu sfaturi practice și cu lucruri concrete la care să ne așteptăm în momentul în care intrăm pe piață” a spus Horațiu Negrea.