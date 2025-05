International CJUE va decide dacă Ursula von der Leyen a încălcat legea în scandalul „Pfizergate”. Terheș: Rămâne de văzut care va fi soluția curții







Europarlamentarul Cristian Terheș a anunțat că pe data de 14 mai Curtea de Justiție a Uniunii Europene va decide dacă președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a încălcat legea prin refuzul de a publica mesajele schimbate cu CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, în timpul negocierilor pentru achiziția vaccinurilor anti-COVID.

Cazul „Phizergate” a apărut în 2021

Cazul, cunoscut sub numele de „Pfizergate”, a apărut în aprilie 2021, după ce Albert Bourla a declarat într-un interviu că a discutat frecvent cu Ursula von der Leyen prin mesaje despre achizițiile de vaccinuri Pfizer. Ulterior, New York Times a solicitat Comisiei Europene acces la aceste mesaje, dar cererea a fost refuzată, generând controverse.

„Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) va decide azi, 14.05.2025, dacă Ursula von der Leyen a încălcat sau nu legea ca urmare a refuzului de a comunica mesajele pe care le-a schimbat cu Albert Bourla, CEO-ul de la Phizer, atunci când "negocia" direct cu acesta contractele pentru achiziția de vaccinuri în pandemie.

Scandalul acesta - mai numit și "Phizergate" - a explodat după un interviu al lui Albert Bourla din NY Times din aprilie 2021, când acesta a recunoscut că schimba regulat mesaje SMS cu Ursula von der Leyen privind achiziția în masă de către UE a vaccinurilor Phizer”, a afirmat Terheș.

Intervenția Ombudsman-ului european

Europarlamentarul a amintit, în mesajul său, că refuzul Comisiei Europene de a oferi aceste informații a dus la intervenția Ombudsman-ului european.

„Pornind de la acest detaliu, NY Times a cerut de la Comisia Europeană copii după aceste mesaje, însă aceasta a refuzat să le comunice. Jurnaliștii s-au adresat Ombudsman-ului european care, după o investigație, a concluzionat că Ursula von der Leyen, prin refuzul de a comunica respectivele date, a comis administrare defectuoasă (maladministration)”, a mai scris acesta.

Terheș a solicitat demisia Ursulei von der Leyen

Terheș, alături de alți colegi, a cerut, în februarie 2022, demisia Ursulei von der Leyen pentru refuzul de a publica mesajele cu CEO-ul Pfizer.

„Din 2021, de când Ombudsman-ului european a pornit această investigație, constant am introdus amendamente în raportul privind activitatea acestei instituții în care am cerut Comisiei Europene să publice aceste mesaje. În februarie 2022 am ținut o conferință de presă împreună cu câțiva colegi în care am solicitat demisia de îndată a Ursulei von der Leyen pentru lipsa de transparență de care a dat dovadă.

În februarie 2023, ca urmare a refuzului continuu al Ursulei von der Leyen de a publica respectivele mesaje, NY Times a dat în judecată Comisia Europeană la CJUE. Rămâne de văzut care va fi soluția curții azi”, a mai scris europarlamentarul, pe Facebook.