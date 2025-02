Politica Cristian Terheș: Zeci de mii de conturi TikTok din Turcia au făcut campanie pentru AUR și Georgescu







Cristian Terheș a vorbit despre campania de dezinformare de pe TikTok, menționând că au existat zeci de mii de conturi false gestionate din Turcia, care au promovat candidatul Călin Georgescu și partidul AUR.

Cristian Terheș, despre boții de pe TikTok

Cristian Terheș a declarat că europarlamentarii din Comisia pentru Apărarea Democrației au discutat luni despre raportul francez referitor la manipularea alegerilor din România. Conform afirmațiilor lui Cristian Terheș, care este membru al comisiei, investigația a descoperit peste 22.000 de conturi gestionate din Turcia, care au utilizat boți pentru a influența algoritmul TikTok în favoarea AUR și a lui Călin Georgescu.

„Dacă România are nouă milioane de useri azi pe TikTok din 19 milioane și ai cel puțin 300.000 de conturi pe care TikTok spunea zilele trecute într-un comunicat de presă că au fost eliminate ca urmare a faptului că au fost folosite în mod special pentru inducerea în eroare a utilizatorilor. Ca urmare stai și te intrebi am avut sau nu am avut cu adevărat alegeri libere și corecte?”, a declarat Cristi Terheș.

TikTok afirmă că a descoperit 22.764 de conturi gestionate din Turcia

Europarlamentarul Cristian Terheș a subliniat că, în urma unei anchete, au fost descoperite încă 22.764 de conturi TikTok gestionate din Turcia pentru AUR și Georgescu.

„TikTok spune că a identificat 4453 de conturi operate din Turcia pentru AUR și pentru Călin Georgescu în 17 decembrie. Dar TikTok face un update pe data de 7 ian și spune că în urma anchetei de la cele 4453 s-au găsit 22.764 de conturi operate din Turcia, conturi cu două sau trei clipuri”, a mai spus europarlamentarul.

Europarlamentarul amintește de acei boți aveau zeci de mii de comentarii pe secundă, „cu rolul de a împinge postările”. Terheș a mai subliniat: „Aceste conturi au fost operate din Turcia, un stat în afara UE. O terță parte a plătit a spus TikTok, dar nu a putut identifica cine a plătit concret, aici e atributul statului român”, a mai precizat Terheș.

Motivul anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut

Cristian Terhes a mai subliniat că, în România, în ciuda legii „draconice” referitoare la finanțarea electorală, Călin Georgescu a anunțat o finanțarea pentru campanie a fost „zero lei”. Acesta este unul dintre motivele pentru care alegerile au fost anulate, alături de manipularea de pe TikTok.

Terheș a subliniat, de asemenea, că micro-influencerii care au susținut campania lui Călin Georgescu au fost remunerați, iar mulți dintre ei nu prea știau ce persoană susțin. În total, 130 de micro-influenceri au participat la această campanie.

„E o problemă că un micro-influencer face campanie electorală? Nu. E liber să facă. E o problemă că e plătit cu bani și face campanie pe perioada campanie fără să spună, da? Au fost manipulați algoritmii în masă într-un mod care a dezinformat”, a explicat Cristi Terhes.

Cristi Terhes afirmă că nu se dorește închiderea TikTok

Europarlamentarul a subliniat că membrii comisiei pentru apărarea democrației nu intenționează să închidă TikTok sau alte rețele sociale, ci își propun să găsească soluții pentru a preveni repetarea situației din România, mai ales având în vedere că urmează alegeri în alte state europene, inclusiv în Germania.

„Sunt împotriva închiderii TikTok și a cenzurii, dar e important în campanie electorală ca toți candidații să aibă șanse egale. Suntem într-o situație extrem de delicată și prefer să îmi păstrez pragmatismul. E important, nu cred că e util pentru democrație să ajungi la o cenzură în masă. Nu poți nici să ignori pentru că evident că viciază procesul electoral și suveranitatea națională. În situații extreme iei măsuri extreme”, a concluzionat Cristi Terhes în intervenția de la antena3.ro.