Ciucu, despre situația financiară a Primăriei Capitalei: Este o minune că Nicuşor Dan a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire

Ciucu, despre situația financiară a Primăriei Capitalei: Este o minune că Nicuşor Dan a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutireCiprian Ciucu. Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că situația financiară a Primăriei Municipiului București este foarte dificilă. „Este o mică minune faptul că domnul fost primar general Nicuşor Dan a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire”, a spus acesta, la prima conferință de presă după preluarea mandatului.

Ciucu: Este o mică minune faptul că Nicuşor Dan a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire

Noul primar general al Capitalei a declarat că Nicușor Dan „a avut şi are dreptate” în legătură cu problema structurală a bugetului municipiului București.

„Vreau să spun, din capul locului, că domnul preşedinte Nicuşor Dan a avut şi are dreptate în ceea ce priveşte problema structurală a bugetului municipiului Bucureşti. (...) Este o mică minune faptul că domnul fost primar general Nicuşor Dan a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire”, a spus edilul.

El a menționat că nu dorește să vorbească despre „greaua moştenire”, ci despre „cum s-a ajuns” în această situație.

Cum au fost cheltuiți banii Primăriei Capitalei în primele 11 luni ale anului

Ciucu a prezentat structura cheltuielilor Primăriei Capitalei din primele 11 luni ale anului, precizând că aproximativ 53% din buget a mers către termoficare și transporturi, iar 9% către plăți pentru asistență socială. De asemenea, a menționat că primăria are „multe, multe datorii”.

„Se observă că această primărie nu este agenţie de dezvoltare, în care primarul nu are o flexibilitate foarte mare să gândească proiecte şi politici, ci doar să ia bani de la Guvern, de unde-i vin, să facă plăţi mai departe. Asta este ce poate să facă orice primar general astăzi, că sunt eu, că este altcineva, altceva nu are de făcut decât să dea bani mai departe”, a mai spus acesta.

Ciucu i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru inițierea referendumului din 2024

La finalul conferinței, Ciucu i-a mulțumit fostului primar Nicușor Dan pentru inițierea referendumului din 2024 și a subliniat rolul acestuia în aducerea în prim-plan a problemelor financiare ale Capitalei.

„Faptul că domnul președinte s-a făcut auzit prin acel referendum, faptul că bucureștenii l-au auzit, îmi oferă mie azi oportunitatea ca Primar General să duc mai departe acest proiect. În sensul că referendumul trebuie să se întâmple”, a spus acesta.

