Ciucu, aprig susținător al lui Bolojan: L-am urmat şi în sfaturi şi în fapte

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a reafirmat susținerea fermă pentru premierul Ilie Bolojan, subliniind că nu există nicio situație în care să nu îl sprijine pe plan politic. El a adăugat că numărul membrilor PNL care se opun lui Bolojan este mult mai mic decât se vehiculează în spațiul public. Prezent în emisiunea Insider Politic, edilul a vorbit despre tensiunile din partid.

Potrivit lui Ciucu, relația sa cu Bolojan nu se rezumă doar la poziții oficiale, ci se bazează și pe sfaturile și acțiunile comune pe care le-a urmat de-a lungul timpului.

„Întotdeauna am avut un respect profund pentru domnul Bolojan, l-am urmat şi în sfaturi şi în fapte, deci nu se pune problema să nu îl susţin pe domnul Ilie Bolojan la nivel politic în niciun fel de circumstanţă”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Întrebat despre tensiunile din PNL, el a explicat că acestea au rădăcini mai vechi. Deși a recunoscut că în prezent există o divizare la nivelul partidului, Ciucu a subliniat că tabăra care se opune premierului Ilie Bolojan este mult mai restrânsă decât sugerează opiniile din spaţiul public sau relatările mass-media.

„Probabil că sunt cauze istorice mai degrabă. Eu pot să recunosc că există o diviziune în acest moment, dar fracţia anti-Bolojan, ca să zic aşa, este mult mai mică decât se vorbeşte în spaţiul public sau este prezentată în mass media”, a explicat primarul Capitalei.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a menționat că în Biroul Permanent Național al PNL au lipsit două voturi necesare pentru înlocuirea șefilor de filiale care au înregistrat rezultate slabe la alegeri.

„Conform statutului, ca să faci nişte schimbări de acest fel, ai nevoie de două treimi din totalul membrilor BPN, inclusiv absenţii, dacă nu sunt acolo, nu ai voturile, în sensul în care şi ei se iau în calcul. Deci nu este două treimi din cei prezenţi, este două treimi din total. Deci ne-au lipsit doar două voturi, dacă mi-aduc bine aminte au fost, şi aici poate aţi putea vedea diferenţa, clivajul, să-l numesc aşa, deşi nu îmi face niciun fel de plăcere pentru că îmi doresc un Partid Naţional Liberal unit, vă zic sincer, a fost undeva 35 pentru şi undeva la 18 împotrivă dacă nu mă înşel. Deci cam aici 35-18, deci cam o treime”, a mai spus Ciucu.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că în PNL deciziile nu se mai iau în unanimitate, subliniind că partidul funcționează acum ca o echipă. El a explicat că Ilie Bolojan a refuzat să înainteze o moțiune cu propria echipă, preferând să lase colegilor libertatea de a decide.

Procesul intern a fost, potrivit lui Ciucu, complet democratic și pentru funcțiile de vicepreședinte, iar în conducerea partidului au ajuns și membri care nu făceau parte din echipa inițială a premierului. Această abordare a fost menită să ofere fiecărui membru șansa de a fi ales și să întărească unitatea în partid.

„E un partid viu. E un partid în care nu se mai iau în unanimitate alegerile. Asta vine din faptul că Ilie Bolojan a refuzat ideea unei moţiuni, unei moţiuni de echipă. Adică a zis eu cred foarte mult în raţiunea colegilor mei, nu o să vin cu propria listă”, a mai spus el.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a exprimat încrederea că premierul Ilie Bolojan va rezista în fruntea Guvernului.

Liberalul a mai spus că nu înțelege modul în care acționează PSD, subliniind că, deși exista un protocol de guvernare discutat timp de două luni la Cotroceni, reprezentanții acestuia au preferat să acționeze în altă direcție.

„Şi-a asumat o misiune foarte, foarte grea, iar mulţi români înţeleg acest lucru. Nu toţi. Are şi foarte multe atacuri, dar eu cred că va rezista. Eu nu înţeleg acest joc al PSD. Nu ştiu ce calcule au, nu ştiu cum şi le fac, dar noi avem un protocol de guvernare până la urmă, a fost discutat două luni la Cotroceni înainte de a fi semnat. Mă aşteptam ca PSD să nu mai se comporte ca PSD, dar PSD e PSD”, a mai spus primarul Capitalei.