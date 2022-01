România se zguduie din temelii! Cîțu nu mai dă nicio șansă românilor. E crunt ce se întâmplă

Florin Cîțu este de părere că strategia financiară pe care a adoptat-o în anul 2020 a funcționat și ar trebui menținută și în acest an.

„În ianuarie 2020 am răspuns unei întrebări despre modul în care administram finanțele României la acel moment : „prepare for the worst, hope for the best”. După câteva luni România intra în stare de urgență și economia a fost închisă. Piețele financiare erau nefuncționale peste tot în lume. Printre multe decizii, am luat și decizia să le permitem companiilor să nu plătească impozitele la termen.

Totuși, am avut resurse financiare să plătim la timp pensii mărite cu 14%, salarii, alocații dar să și continuam investițiile de la buget. De unde bani? Simplu, din strategia pe care am prezentat-o mai sus. Cel mai negru scenariu s-a adeverit dar eram pregătiți”, a scris sâmbătă Florin Cîțu, pe contul său de Facebook.

Cîţu vorbeşte de succesul guvernării sale, deşi români au fost vitregiți de acele presupuse creșteri economice

„Am folosit același mod de a administra economia și în 2021 și în ciuda tuturor loviturilor pe care le-a primit economia am reușit o creștere economică mai mare cu aproape 3 puncte procentuale decât estimarea inițială, venituri mai mari cu peste 20 de miliarde lei decât bugetate și un deficit bugetar cu 3 puncte procentuale mai mic decât cel aprobat în legea bugetului. Aceste resurse suplimentare au fost folosite pentru compensarea facturilor la energie fară să punem în pericol stabilitatea economică a României”, a mai scris fostul premier.

Florin Cîțu insistă pe succesul său cât a fost premier!

„Anul 2022 începe cu provocări majore. Inflație, dobânzi mai mari și amenințarea unui război foarte aproape de granița României cu implicații economice majore pentru economia noastră. Acestea sunt provocările pe care deja le vedem. Dar eu nu despre acestea vorbesc. Sunt sigur că vor mai apărea și altele. Pentru cele pe care nu le vedem acum trebuie guvernul să pregătească o strategie. Încă mai este timp.

Ce trebuie făcut? Eu recomand să se facă ce am făcut în ultimii ani. Cheia o reprezintă resursele pe care guvernul le are la dispoziție într-o situație neprevăzută. Aceste resurse trebuie acumulate acum.

Și mai este lucru care este de o importanță vitală. Încrederea investitorilor în guvernul României. Fară încrederea acestora, în contextul global actual, Romania s-ar putea să fie forțată să solicite finanțare de urgență de la instituțiile internaționale.

Încă este timp și cred sincer că 2022 poate să fie încă un an cu rezultate economice peste așteptări. Trebuie curaj politic și zero populism ca să facem față provocărilor. Mai ales acelor provocări pe care încă nu le știm”, mai mai scris Florin Cîțu în postarea sa.