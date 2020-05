„Pe lângă politica fiscală relaxată acum avem un alt impuls. Avem politica monetară care vine la susţinere şi vă spun că este o armă importantă în a ajuta economia. Pe lângă aceasta, am văzut că deja analiştii, economiştii, au luat în calcul informaţiile din primul trimestru şi dau şanse foarte mari a ceea ce eu spun deja de o lună de zile: o revenire a economiei în V, o revenire în trimestrul III.

Şi pe ce mă bazez în trimestrul II: mixul de politică fiscală şi cea monetară. Acest lucru care doar era prezentat teoretic şi îl vedeam scris în ultimii ani de zile în România, cred că este prima oară în istorie când cele două politici, politica fiscală şi politica monetară lucrează, zic eu, aproape perfect.

Vă spun, mesajul de astăzi de la Banca Centrală este un mesaj foarte, foarte important. Nu trebuie ignorat pentru că astăzi ne-am asigurat că în trimestrul II avem şanse să ieşim mult mai bine decât estimam acum două luni de zile”, a menţionat Florin Cîţu, la B1 TV.

De asemenea, ministrul Finanțelor a subliniat că anul acesta, în buget, au fost alocaţi bani pentru investiţii, mai mult decât anul trecut, reprezentând aproape 10% din PIB.

„La rectificarea bugetară pe care am făcut-o nu am luat niciun ban de acolo. Mai mult, eu cred că este prima rectificare pe care mi-o aduc eu aminte unde au fost bani puşi, la Ministerul Transporturilor, pentru a cheltui mai mult, am mai adăugat un miliard de lei pentru plata facturilor la PNDL.

Banii vin din împrumuturi. În acest moment, România are un deficit bugetar, este un lucru pe care îl ştim cu toţii, şi ne împrumutăm, dar ne împrumutăm pentru investiţii. E adevărat că ne împrumutăm şi pentru partea de cheltuieli: salarii, toate facturile, etc.”, a mai spus Florin Cîţu.