Vremea Breaking news

Circulație îngreunată din cauza condițiilor meteorologice. ANM a emis Cod galben de ceață pentru nouă județe

Comentează știrea
Circulație îngreunată din cauza condițiilor meteorologice. ANM a emis Cod galben de ceață pentru nouă județe Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

La primele ore ale zilei, traficul rutier se desfășoară cu dificultate, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. În acest context, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de ceață pentru estul țării, vizând mai multe județe din Moldova și județul Tulcea.

Cod galben de ceață pentru mai multe regiuni

Potrivit meteorologilor, fenomenul afectează localități din județele Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Iași și Vaslui. În Dobrogea, este inclus județul Tulcea. Atenționările sunt valabile până la ora 08:00, cu posibilitatea de actualizare în funcție de evoluția condițiilor meteo.

Ceața determină scăderea vizibilității sub 200 de metri, mai spun meteorologii. Izolat, vizibilitatea poate coborî sub 50 de metri, ceea ce îngreunează traficul rutier. În anumite zone, condițiile locale pot favoriza formarea ghețușului sau a poleiului, crescând riscul de accidente.

Ceață

Ceață. Sursa foto: Freepik

Temperaturi ușor mai ridicate pe parcursul zilei

Vremea se va menține mai caldă decât normalul perioadei, mai ales în vestul, sudul și parțial în centrul țării. Valorile termice diurne vor fi cuprinse între 0 grade în nordul Moldovei și 15 grade în Dobrogea și sud-estul Munteniei.

Martor la tragedia care i-a marcat viața lui Dumitru Dragomir: Mi-a murit băiatul
Martor la tragedia care i-a marcat viața lui Dumitru Dragomir: Mi-a murit băiatul
Drumul spre Grecia, mai rapid. Proiecte-cheie în sudul României și autostradă în Bulgaria
Drumul spre Grecia, mai rapid. Proiecte-cheie în sudul României și autostradă în Bulgaria

Temperaturile minime vor coborî până la -4 grade și vor urca spre 6 grade, cele mai ridicate fiind așteptate pe litoral, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Pe parcursul zilei de 29 ianuarie, cerul va fi mai mult noros. Precipitații slabe sunt prognozate în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și Dobrogea, dar izolat pot apărea și în alte zone. Spre seară, ploile se vor extinde în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și local în Moldova. La munte și în estul țării, precipitațiile vor lua forma lapoviței și a ninsorii.

Ceața va mai fi prezentă

La altitudini ridicate, ninsorile vor fi predominante. În centrul și nord-estul României, dimineața și pe timpul nopții, există condiții pentru apariția poleiului. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în Dobrogea, Bărăgan și în jumătatea sudică a Moldovei, unde rafalele pot atinge 40–50 km/h.

În București, vremea va avea un aspect mai degrabă de început de primăvară. Temperaturile vor fi peste media climatologică a perioadei. Cerul va fi variabil în timpul zilei, urmând ca seara să se înnoreze, iar pe timpul nopții să apară ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu rafale de până la 45 km/h. Valorile termice vor fi cuprinse între 11 și 13 grade ziua și 0–2 grade pe timpul nopții. Vineri dimineață, ceața va fi din nou prezentă în unele regiuni.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:48 - Tragedie aeriană în Columbia. 15 oameni au murit după ce avionul s-a prăbușit
07:43 - Circulație îngreunată din cauza condițiilor meteorologice. ANM a emis Cod galben de ceață pentru nouă județe
07:32 - Cinci zodii, în fața unor răscruci profesionale, la final de ianuarie
07:27 - Mai puține clase de a IX-a în 2026–2027. Crește concurența la licee
07:18 - Martor la tragedia care i-a marcat viața lui Dumitru Dragomir: Mi-a murit băiatul
07:13 - Drumul spre Grecia, mai rapid. Proiecte-cheie în sudul României și autostradă în Bulgaria

HAI România!

Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”

Proiecte speciale