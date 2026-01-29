Circulație îngreunată din cauza condițiilor meteorologice. ANM a emis Cod galben de ceață pentru nouă județe

La primele ore ale zilei, traficul rutier se desfășoară cu dificultate, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. În acest context, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de ceață pentru estul țării, vizând mai multe județe din Moldova și județul Tulcea.

Potrivit meteorologilor, fenomenul afectează localități din județele Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Iași și Vaslui. În Dobrogea, este inclus județul Tulcea. Atenționările sunt valabile până la ora 08:00, cu posibilitatea de actualizare în funcție de evoluția condițiilor meteo.

Ceața determină scăderea vizibilității sub 200 de metri, mai spun meteorologii. Izolat, vizibilitatea poate coborî sub 50 de metri, ceea ce îngreunează traficul rutier. În anumite zone, condițiile locale pot favoriza formarea ghețușului sau a poleiului, crescând riscul de accidente.

Vremea se va menține mai caldă decât normalul perioadei, mai ales în vestul, sudul și parțial în centrul țării. Valorile termice diurne vor fi cuprinse între 0 grade în nordul Moldovei și 15 grade în Dobrogea și sud-estul Munteniei.

Temperaturile minime vor coborî până la -4 grade și vor urca spre 6 grade, cele mai ridicate fiind așteptate pe litoral, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Pe parcursul zilei de 29 ianuarie, cerul va fi mai mult noros. Precipitații slabe sunt prognozate în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și Dobrogea, dar izolat pot apărea și în alte zone. Spre seară, ploile se vor extinde în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și local în Moldova. La munte și în estul țării, precipitațiile vor lua forma lapoviței și a ninsorii.

La altitudini ridicate, ninsorile vor fi predominante. În centrul și nord-estul României, dimineața și pe timpul nopții, există condiții pentru apariția poleiului. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în Dobrogea, Bărăgan și în jumătatea sudică a Moldovei, unde rafalele pot atinge 40–50 km/h.

În București, vremea va avea un aspect mai degrabă de început de primăvară. Temperaturile vor fi peste media climatologică a perioadei. Cerul va fi variabil în timpul zilei, urmând ca seara să se înnoreze, iar pe timpul nopții să apară ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu rafale de până la 45 km/h. Valorile termice vor fi cuprinse între 11 și 13 grade ziua și 0–2 grade pe timpul nopții. Vineri dimineață, ceața va fi din nou prezentă în unele regiuni.