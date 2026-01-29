Prognoza meteo, 29 ianuarie. Temperaturi neașteptat de ridicate pentru o lună de iarnă. Unde va fi mai frig

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în vest, sud și parțial în centrul țării. Temperaturile maxime vor varia între 0 grade în nordul Moldovei și 15 grade în Dobrogea și sud-estul Munteniei, iar minimele între -4 și 6 grade, cele mai ridicate valori fiind pe litoral, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Pe parcursul zilei, cerul va fi noros, iar precipitații slabe vor semnala în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, Dobrogea și izolat în alte regiuni. Seara, ploile vor continua în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și local în Moldova, iar în zonele montane și în est vor fi lapoviță și ninsoare.

La altitudini mari, ninsorile vor fi predominante. În centrul și nord-estul țării, dimineața și noaptea vor fi perioade cu polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Dobrogea, Bărăgan și jumătatea de sud a Moldovei, cu rafale de 40–50 km/h. În prima parte a zilei, ceața va fi prezentă în unele regiuni.

În Capitală, vremea va fi mai caldă decât ar fi normal pentru sfârșitul lunii ianuarie. Cerul va fi variabil ziua, urmând ca seara să se înnoreze, iar noaptea să apară ploi slabe temporare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu rafale de aproximativ 45 km/h. Temperaturile se vor încadra între 0 și 2 grade noaptea și 11–13 grade ziua.

Până la sfârșitul acestei săptămâni, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit, cu cele mai ridicate temperaturi în sud-estul țării. În același timp, cantitățile de precipitații vor depăși mediile climatologice, în special în sud și în zona Carpaților Meridionali.

În intervalul 2–9 februarie, regimul termic se va menține peste normal la nivel național. Precipitațiile vor fi mai frecvente în sud și est, în timp ce restul regiunilor vor înregistra cantități apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

Tendința de temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice sezonului se va menține între 9 și 16 februarie. În această perioadă, cantitățile de precipitații vor crește în majoritatea zonelor, cu un excedent mai vizibil în sud-vest.

În ultima parte a lunii, între 16 și 23 februarie, temperaturile vor continua să fie peste medie în toată țara. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal, cu ușoare depășiri în regiunile sud-vestice.