Circulația tramvaiului 41 a fost deviată a comunicat Metrorex prin intermediul unui comunicat de presă, acest lucru urmând să fie valabil în perioada 21-25.10.2020. Conducerea societățiii susține că decizia a fost luată pentru continuarea lucrărilor la pasajul pietonal de la stația de metrou Parc Drumul Taberei . Din acest motiv, Societatea de Transport București (STB) va scoate pe traseu mai multe autobuze care să preia călătorii care circulă normal cu tramvaiul 41. Linia de tramvai 41 va fi deviată, de marți până vineri, pentru continuarea lucrărilor la pasajul pietonal de la stația de metrou Parc Drumul Taberei. Societatea de Transport București înființează o linie navetă de autobuz.

Pasagerii, transportați cu o linie navetă de autobuz.

„Devierea locală a tramvaiului 41 este necesară pentru continuarea și finalizarea tuturor lucrărilor de deviere a rețelelor de utilități (canal 3000, arteră apă, termoficare, rețea de medie presiune gaz și rețea de telecomunicații) existente sub linia de tramvai, pentru eliberarea amplasamentului viitorului pasaj intermodal subteran ce va face legătura dintre stația de metrou Parc Drumul Taberei

Etapele de deviere au fost aprobate atât la nivelul Primăriei Municipiului București, cât și la nivelul Societății de Transport București„, a precizat Metrorex într-un comunicat de presă.

Tramvaiul 41, suspendat la început

STB și Metrorex au anunțat inițial că linia 41 de tramvai va fi suspendată în perioada 14-18 octombrie . Ea va fi înlocuită cu linia de autobuze navetă 641, pentru executarea unor lucrări la magistrala M5 de metrou. Decizia a fost, însă, revocată pe motiv de vreme nefavorabilă.

“Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile anunţate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) prin emiterea avertizărilor de tip cod galben de vânt puternic şi ploi abundente valabile pentru următoarele zile, STB SĂ amână măsura de suspendare a liniei de tramvai 41 până la o dată care va fi comunicată ulterior”, a transmis, ulterior, STB. Etapele de deviere au fost aprobate atât la nivelul Primăriei Municipiului București, cât și la nivelul Societății de Transport București, potrivit evz.ro/alerta in capitala tramvai lovit frontal de un autobuz, evz.ro/breaking-news in capitala se suspendatramvaiul 41 noi probleme in vestul Bucurestiului.