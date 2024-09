Sport Ciprian Tătărușanu, cea mai grea despărțire: Ți-am dat totul!







Miercuri, 11 septembrie, portarul Ciprian Tătărușanu, în vârstă de 38 de ani, și-a anunțat retragerea oficială din fotbal, punând capăt unei cariere impresionante ce s-a întins pe parcursul a trei decenii. Printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale, fostul portar al echipei naționale a României și-a exprimat recunoștința față de sportul care i-a definit viața și l-a ajutat să devină omul de astăzi.

Mesajul de adio al lui Tătărușanu: recunoștință pentru suporteri

"Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat și onorat să-l practic! Ți-am dat totul din primele zile și până acum, te-am pus mereu pe primul loc, iar tu m-ai răsplătit pe măsură. Îți mulțumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele. Ele m-au făcut omul care sunt astăzi!", a scris Tătărușanu. Acesta a transmis un mesaj de apreciere tuturor celor cu care a colaborat de-a lungul carierei sale: "Antrenorilor, colegilor, suporterilor, adversarilor, conducătorilor, arbitrilor și jurnaliștilor, am încercat să vă tratez cu respect și sper că am reușit."

După o carieră începută acum 30 de ani, Tătărușanu a decis că este momentul să își agațe mănușile în cui, dorindu-le succes celor care vor continua pe drumul pe care el l-a parcurs.

Un palmares impresionant la echipa națională și cluburi

Tătărușanu a jucat de 73 de ori pentru echipa națională a României, de unde s-a retras în 2020. Pe parcursul carierei sale, a evoluat pentru echipe de renume precum Steaua București, Fiorentina, Nantes, Lyon și AC Milan, iar ultima sa experiență profesională a fost în Arabia Saudită, la Abha Club.

Printre trofeele sale se numără două titluri de campion al României, o Cupă și o Supercupă cu Steaua București, precum și un titlu de campion în Italia, câștigat cu AC Milan în 2022.

Naționala României i-a mulțumit public pentru contribuțiile sale: "Mulțumim pentru tot, Ciprian Tătărușanu!"