Ciprian Ciucu – primarul care a transformat o uliță uitată într-un bulevard demn de o capitală europeană

În Sectorul 6, acolo unde altădată exista doar o potecă de pământ, astăzi se întinde unul dintre cele mai moderne bulevarde construite în București după Revoluție: Bulevardul Valea Largă. Această investiție majoră poartă semnătura lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat la funcția de Primar General al Capitalei.

„Ne aflăm în sectorul 6, pe noul bulevard – Valea Largă. Este o lucrare pe care am făcut-o cu sprijinul Guvernului. Vorbim despre un bulevard modern, cu două benzi pe sens, cu piste de biciclete la standarde de 2 metri și cu trotuare largi. Are toate utilitățile necesare. Oamenii din sectorul 6 și nu doar din sectorul 6, se bucură de acest nou drum”, a declarat Ciprian Ciucu, la inaugurarea lucrării.

Și într-adevăr, reacțiile locuitorilor din zonă confirmă succesul proiectului:

Bulevardul Valea Largă este mai mult decât o lucrare de infrastructură – este o dovadă concretă a felului în care o administrație eficientă poate schimba viața oamenilor. Într-un oraș sufocat de proiecte neterminate și promisiuni uitate, Ciprian Ciucu a reușit să livreze singurul bulevard construit de la zero în București după Revoluție.

Proiectul înseamnă aproximativ 1,5 kilometri de drum modern, două benzi pe sens, piste de biciclete, trotuare generoase și toate utilitățile refăcute de la zero. Este un exemplu de investiție făcută „pentru oameni, nu pentru poze”, un model de bune practici care ar trebui extins în toată Capitala.

În doar câțiva ani, Ciprian Ciucu a reușit să transforme Sectorul 6 dintr-o zonă neglijată într-un spațiu urban funcțional, curat și modern, cu infrastructură nouă, școli reabilitate și cartiere civilizate.

Candidatura sa la Primăria Generală a Capitalei vine firesc, ca un pas următor pentru un om care a demonstrat deja că știe să administreze, să construiască și să ducă la capăt proiecte majore.

Bucureștiul are nevoie de primari care fac, nu de politicieni care promit. Valea Largă nu e o promisiune, e o realitate – semnată Ciprian Ciucu.

Material promovat de PNL București