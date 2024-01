Ciorbă de varză acră pentru zile friguroase. Rețeta unui cunoscut avocat

Ciorbă de varză acră cu slănină. Pentru a prepara un asemenea deliciu tradițional vei avea nevoie de câteva ingrediente, alături de puțină îndemânare. Potrivit avocatului Mihai Valentin Neagu, preparatul se servește cu ardei iuți și pâine caldă.

Ciorbă de varză acră. Ingredientele necesare

Pentru câteva porții generoase de ciorbă de varză acră vei avea nevoie de:

o creastă de slănină;

ceapă;

morcovi;

rădăcină de pătrunjel;

țelină;

varză murată;

2 cartofi;

chimen;

tarhon;

boia afumată.

cimbru;

sare/piper.

Slănina tăiată cubulețe se pune la călit într-o oală antiaderentă. După ce aceasta s-au înmuiat, se adaugă chimenul, boiaua afumată și ceapa tăiată mărunt.

„După ce bucătăria a mirosit a chimen, am vărsat deasupra boiaua afumată, usturoiul, ceapa tăiată cubulețe mici și morcovul dat pe răzătoare. Călit totul până când morcovul, rușinat, și-a lăsat zemurile și culoarea în cratiță, printre sucurile cepei devenite sticloasă de invidie. Apoi am pus ardeiul tăiat mărunt, și roșu și verde, rădăcina de pătrunjel și o felie de țelină mărunțită aprig. ”, descrie cunoscutul avocat.

C um procedezi

Separat, varza murată acră se taie mărunt și se adaugă în oală alături de cimbru și piper proaspăt măcinat. De asemenea, tarhonul se adaugă în această etapă a gătirii preparatului.

„Apoi am pus varza fideluță, împreună cu zeama pe care a lăsat-o neputând să se mai țină. Înapoi capacul și încă zece minute de saună. După aceea, ridicat capacul și răcorit amestecul cu piper proaspăt măcinat din râșniță, puțină sare și ceva cimbru.

Am mai pus și o umbră de tarhon, cât să iei între buricele de la doua degete. După care am vărsat doi litri de apă să se răcorească. Am fiert la foc mic 20 de minute, după care am pus cartofii tăiați cubulețe mici. Am mai fiert încă 15 minute, până când cartofii s-au declarat bătuți și gata de mâncat.”, conform rețetei avocatului Mihai Valentin Neagu.

Ciorba de varză acră din Ardeal. Ingredientul folosit de toate gospodinele pentru acest preparat

Gustoasa ciorbă de varză acră se prepară în majoritatea zonelor țării. În Ardeal, rețeta veche conține coaste afumate de porc. Ingredientul se adaugă tăiat cubulețe încă de la început, alături de ceapa călită. De asemenea, preparatul este îmbogățit la final cu un plus de arome. Mai exact, ciorba de drege cu iaurt gras/ (smântână) și ou bătut.