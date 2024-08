Economie Ciorbă de burtă la cinci lei în Mamaia. Un antreprenor ardelean resetează jocul de business pe litoral







În fiecare vară cei care aleg să își petreacă concediul pe litoralul românesc au parte de o provocare: prețurile exagerate. Atât la cazare, cât și la mâncare. Din majoritatea recenziilor turiștilor reiese că o masă de prânz începe de la 100 de lei de persoană. Practic, antreprenorii de pe litoral vor să se îmbogățească în cele două-trei luni de sezon estival. Numai că un ardelean este pe cale să le strice șmecheria asta. A deschis o terasă în Vama Veche unde găsești ciorba de burtă la 10 lei și un meniu cu mici, cartofi prajiți și o băutură la alegere la 29 de lei. În curând va aplica aceeași rețetă de business și în Mamaia. Numai că aici va fi cinci lei ciorba de burtă. De ce? Pentru că vrea să dea o lecție.

Până în urmă cu câțiva ani, Vama Veche era considerată o destinație mai ieftină a litoralului românesc. Dar au apus acele vremuri. La una dintre terase am găsit ciorba de burtă la 33 de lei, la care mai adaugi 10 lei dacă vrei smântână și ardei. Numai că un antreprenor român este pe cale să le strice combinațiile celor care vor să se îmbogățească în cele două-trei luni de sezon.

Soluție de antreprenor: 39 de lei pentru un prânz

De la jumătatea lunii iunie a apărut în Vama Veche o terasă care se numește ”Berăria Poftă sau foame”. Două anunțuri de pe panourile de la intrare îți atrag atenția. ”Mărimea contează? Micii noștri au 20 cm” și anunțul că între 11 și 15 este Happy Hours. În această perioadă o ciorbă de burtă, spre exemplu, este 10 lei. O porți de mici cu cartofi prăjiți și o băutură la alegere costă 29 de lei. Practic, poți lua o masă de prânz consistentă cu 39 de lei. Adaugi tipsul și ajungi la sub 50 de lei.

Terasa este a antreprenorului brașovean Valentin Șoneriu. A făcut furori în ultima perioadă cu mâncarea la pungă lansată în primăvară. Este o soluție eficientă mai ales pentru zonele de „împinge tava”, dar și pentru restaurantele clasice.

”Avem zile în care vindem și nouă tone de mâncare la pungă în restaurantele noastre, dar și la parteneri. Din toamnă intrăm și în două rețele mari de hipermarketuri în zonele lor de împinge tava și avem discuții cu mai multe întreprinderi pentru cantinele lor”, explică omul de afaceri.

Un antreprenor îndrăgostit de litoralul românesc

”Berăria Poftă sau foame” există și în Brașov, locul de unde au pornit afacerile familiei Șoneriu. În timp, au implementat metode de lucru care le-au eficientizat foarte mult activitatea la restaurantul care are 900 de scaune în orașul de sub Tâmpa.

Așa a venit ideea lansării pe piață a acestui produs și extinderea rețelei de restaurante. Șoneriu spune că a început cu litoralul românesc pentru că este foarte atașat de el. ”Familia mea are casă în Eforie și eu, de când mă știu, vin an de an pe litoral. Doar în 1995 nu am fost pentru că eram la studii în Statele Unite. Sunt foarte atașat de zona asta și văd cum se împuținează turișitii în fiecare an din cauza acestor prețuri prohibitive la servicii”, explică antreprenorului.

Terasa din Vama Veche a deschis-o la jumătatea lui iunie. Are o terasă de 250 de scaune, iar anul viitor are în plan să o extindă până la 900 de scaune. La prânz este efectiv coadă pentru a prinde o masă. Nici măcar nu este de mirare în condițiile în care aici primești ciorba cu 10 lei, iar 100 de metri mai încolo o primești cu 43 de lei.

Venit de ospătar: 6500 de lei net

”În prima lună de la deschidere am vândut de 100.000 de euro și vom încheia vara cu vreo 350.000 de euro cifră de afaceri. Suntem în grafic. Planul pentru anul viitor este încheiem sezonul cu vânzări de două milioane de euro”, explică Șoneriu.

Are 25 de angajați aici, toți aduși din Brașov. Acest antreprenor spune că nu are problemele cu fidelizarea lor și că, în general, el nu are bătăi de cap cu resursa umană. Așa cum se plâng majoritatea antreprenorilor din HoReCa. Care este secretul? Este o curiozitate care apare natural.

”Sunt corect cu ei. Toți au sporuri că au venit pe litoral și pot ajunge la 6500 de lei net salariu, la care se mai adaugă tips-urile. Pleacă în medie cu 10.000 de lei lunar și le asigur și cazare și masă. Sunt foarte flexibil și cu programul lor. Sunt zile în care un ospătar lucrează doar trei ore. De ce? Pentru că sunt ore de vârf și ore în care ai nevoie doar de un sau doi pe terasă. Nu are rost să îi țin pe toți la muncă degeaba, așa că îi las să se ducă la plajă sau în cluburi. Sunt terase pe litoral care plătesc banii abia la final de sezon. Până atunci, angajații stau pe banii lor. Dacă un ospătar vrea să plece acasă la jumătatea lui august, el nu primește niciun ban. Eu le dau salariul lunar”, explică Șoneriu.

Starea de spirit a angajaților este esențială

Spune că este foarte importantă starea de bine a ospătarilor: ”Am făcut un calcul in restaurantul din Brașov. În fiecare minut, în perioadele de vârf, vindem de 2200 de lei. Dacă un ospătar pierde 10 minute în fiecare oră pentru că se mișcă prea încet sau că pierdem timpul pe la țigări, noi încasăm cu 22.000 de lei mai puțin. Așa că este foarte important pentru mine că ei să aibă o stare bună”.

Șoneriu are de gând să se extindă anul viitor în majoritatea stațiunilor de pe litoral. Cu aceeași rețetă financiară. Anul acesta, în această lună, va mai deschide un astfel de local în Mamaia. Și aici vine supriza. Va vinde ciorba cu aproximativ cinci lei în acest sezon.

Susține că i s-au pus atâtea piedici în perioada de amenajare a localului încât s-a ambiționat să le dea o lecție antreprenorilor care au făcut totul ca el să nu deschidă în Mamaia. Restaurantul era prevăzut pentru deschidere la jumătate lui iulie și momentul a fost amânat până la jumătatea lui august din cauza acestor pierderi. ”Prețul cu care livrez eu ciorba de burtă făcută în fabrica din Brașoc este de aproximativ cinci lei pentru o porție. Cu cinci lei voi vinde și eu anul acesta în Mamaia”, spune antreprenorul.

El spune că doar așa se poate schimba atmosfera de la litoralul românesc. Să vină oameni care știu bine acest business și știu că pot câștiga bine și cu prețuri decente. În acel moment, ceilalți au două variante: revin cu picioarele pe pământ sau trag obloanele. Practic, un ardelean îndrăgostit de Marea Neagră și-a pus în caz să reseteze jocul pe litoralul românesc.