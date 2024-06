Economie Antreprenorul Valentin Șoneriu duce micii românești pe Broadway. Produsul care reduce costurile în restaurante







Antreprenorul brașovean Valentin Șoneriu, director general al Carmolimp, lansează duminică, 16 iunie, la New York brandul de mici ”Litălși”. Carmolimp participă la „Romania Day” pe faimoasa stradă Broadway. Micii sub acest brand vor putea fi găsiți și în magazinele românești începând cu această vară. Dar Valentin Șoneriu a lansat la începutul acestui an un produs care ar putea revoluționa industria HoReCa de la noi: mâncarea gătită ambalată la pungă. În podcastul ”Picătura de business” omul de afaceri a explicat că un restaurant își reduce cu cel puțin o treime costurile cu angajații.

CarmOlimp este, în prezent, unul dintre cei mai importanți jucători din piața de HoReCa, activând în domeniu din 1993. Compania brașoveană deține cea mai mare fabrică integrată de mâncare gătită, de la ferme de animale la abator și fabrică, oferind cele mai bune soluții din zona de mâncare gătită, tranșare, produse specializate și proiecte specifice.

”Eu am dus mai departe ce au început ai mei, am dezvoltat ce am primit de la ei într-o industrie destul de mare în zona alimentară. Ei au pornit cu un magazin chiar din ianuarie 1991, primul magazin din orașul Victoria, județul Brașov. Acum avem ferme de vaci de lapte și ferme de vaci de carne. Lucrăm în agricultura mare pe terenuri de 6 mii de hectare”, a spus Valentin Șoneriu în podcastul ”Picătura de business”.

Revoluția ”mâncării la pungă” în HoReCa

Printre altele, Carmolimp are cel mai mare abator de oaie din România și printre cele mai mari pentru vită. La cel de oaie, poate sacrifica 330 de capete tinere pe oră și 220 de animale adulte. Producția este exportată în Iran și Uniunea Europeană, cam 200 de camioane anual în total.

Familia Șoneriu are în județul Brașov și o fabrică de mezeluri, loc de unde a venit și inovația lansată pe piața HoReCa la începutul acestui an. După o investiție de 300.000 de euro, o parte a fabricii a fost reamenajată pentru a produce mâncare gătită. Ceea ce este inovativ este faptul că ea este ambalată și livrată la pungă. Iar de aici vin o serie de avantaje.

”Mâncarea la pungă este destinată în general zonei de HoReCa și are drept scop reducerea costurilor a produsului finit. Ambalajul, punga respectivă, este făcut din șapte straturi și poate rezista la temperaturi de peste 100 de grade vreme îndelungată. Poți să încălzești produsul în apă caldă direct în ambalaj. Avem variante de pungi de două kilograme și de patru kilograme. Cea mai mare parte a vânzării este pe partea de patru kilograme”, a explicat omul de afaceri.

Deși nouă pentru România, este vorba despre o tehnologie veche în domeniul HoReCa. În Statele Unite se folosește de zeci de ani, în vestul Europei de prin anii 1980. Inclusiv Șoneriu folosește tehnologia pentru cele trei restaurante pe care le are în Brașov.

Reducere de 30% a costurilor cu personalul din HoReCa

”Ideea a apărut ca o necesitate de ușurare a muncii operaționale din interiorul restaurantelor. Căci odată ce criza forței de muncă s-a adâncit, această tehnologie a devenit și o necesitate. La momentul în care tu poți să ai un produs permanent în laboratoare ai o putere foarte mare în fața cumpărătorului. Îi oferi promisiunea că dacă vine luni și vine și vineri va plăti aceeași bani și va primi același lucru, cu aceeași cantitate de sare, aceleași grăsimi și așa mai departe. Avem constantă în calitate”, spune omul de afaceri.

Dar marele avantaj vine din reducerea costurilor: ”În mod normal, ajungem la o reducere de 30% a orelor de muncă. Costurile cu personalul sunt reduse astfel cu minim 30%”.

În fabrică au un executive chef care realizează rețetele, după care totul intră în procesul de producție. Lunar, în fabrică, se produc peste 100 de tone de mâncare. ”Avem parteneriate cu multe restaurante, cu multe lanțuri de fast-food-uri din România. Pentru fast-food facem sosuri, de exemplu. Cu totul, ajungem la 120 de preparate. Ciorbele sunt cele mai cunoscute la noi, dar și cel mai greu de realizat în acest sistem. Prețul per porție ajunge undeva la 7 lei. De exemplu, ciorba de burtă de 400 de grame, cu tor cu TVA, ajunge la 5,88 de lei. Cu acest preț ajunge o ciorbă de la noi la un restaurant cu care lucrăm”, spune Șoneriu.

Termen de valabilitate de 21 de zile

Pe lângă reducerea numărului de oameni necesari într-un restaurant, această tehnologie reduce și necesarul de spații de depozitare și facturile pentru energie.

”Nu mai ai nevoie de mașinile de gătit, de exemplu. Apoi, în același recipient, o oală mare, poți încălzi mai multe pungi în același timp, adică mai multe feluri de mâncare. Dacă cineva merge pe un business cu mâncare românească, soluția noastră ar fi cea mai profitabilă metodă”, spune omul de afaceri.

Termenul de valabilitate al mâncării din aceste pungi este de 21 de zile. Antreprenorul spune că vinde și în afara țării aceste produse. Are un client din Anglia și de curând a semnat un contract cu un distribuitor care să ducă produsele în toate comunitățile de români din Occident.

Produce 100 de tone lunar

”La momentul de față producem peste 100 de tone lunar. Iar la final de 2025 mă aștept la 500 de tone lunar. Acum suntem în proces de a extinde capacitatea de ciorbe, cerere este foarte mare, mai mult decât ne preconizam noi inițial”, spune Valentin Șoneriu.

Supriza a venit de curând de la persoanele fizice. Deși produsul a fost promovat ca unul B2B, el a început să fie comandat și de familii. Spune că au zile când livrează și 200 de kilograme de mâncare la pungă. Așa a apărut ideea unei platforme, Zizam, de unde să se poată comanda. Ea funcționează deocamdată doar în Brașov, dar de luna viitoare se va extinde treptat și în restul țării.

”Cu aplicația vom da drumul și în Constanța curând, căci acolo avem și două restaurante pe care le vom deschide, unul în Mamaia, unul în Vama Veche, iar cel din Vama Veche se va ocupa și de distribuție în județ. În Mamaia venim cu un Împinge Tava cu prețuri nemaivăzute pentru stațiune. Vom face partea de Împinge Tava, vom construi procesul de francizare numit „Poftă sau Foame to Go” și ne dorim și extinderea spre București”, spune antreprenorul din HoReCa.

”Litălșii” ajung pe Broadway

O altă noutate anunțată de omul de afaceri din domeniul HoReCa este lansarea brandului de mici ”litălși”.

”Lansăm un nou brand chiar pe Broadway, în New York, pe data de 16 iunie. Ne-am dorit să avem un impact mai mare cu acest brand, cu „litălșii”, micii noștri de calitate. E loc de acest brand pe piață, căci nu există deja un brad de mici real. Și-l lansăm în cadrul unui festival din New York cu specific românesc. Vom avea un restaurant cu bucătari, am dat deja rețeta, și vom afuma tot Broadway-ul”, spune Valentin Șoneriu.

Are deja semnat un contract de producere și distribuție în Statele Unite ale Americii a acestor mici și din acest an vor putea fi găsiți și în magazinele din România.

”La momentul de față „litălșii” pot fi găsiți într-un singur sortiment în berăria noastră din Brașov. Acești mici sunt chiar produsul nostru tractor, cel pentru care lumea vine. Ei ne-au făcut cunoscut. Micii noștri ajung la 125 de grame, sunt mai lungi decât cei obișnuiți care au în jur de 55 de grame. Sloganul nostru este că „Mărimea contează” și ne bucurăm că avem acest succes cu micii noștri”, spune investitorul din HoReCa.