Cioloș intra în luptă cu Iohannis. Competiție pentru scaunul de la Cotroceni

Alianţa 2020 USR PLUS va continua cu obiectivul de a câştiga guvernarea şi va intra și la alegerile prezidenţiale, a spus, duminică, liderul PLUS, Dacian Cioloş, dupa încheiere scrutinului la europarlamentare.





“Alianţa 2020 USR PLUS s-a dovedit un proiect de succes. Alianţa 2020 USR PLUS dovedeşte că implicarea cetăţenilor în politică poate să schimbe politica din România şi poate să schimbe România. Prin implicarea voastră, România poate să fie reînnoită. Am demonstrat că suntem o forţă şi putem câştiga. Deci Alianţa va continua, se va reîncărca pentru că este proiectul dumneavoastră, este proiectul pe care l-aţi cerut şi astăzi demonstrează că România poate renaşte prin implicarea cetăţenilor. Sunt convins că acest proiect va renaşte România şi va da un nou sens implicării României în Europa”, a afirmat Cioloş, citat de flux24.ro

“Cei 9 milioane de români care au participat la aceste alegeri dau semnalul nu doar că România are nevoie de un nou guvern şi că România trebuie reînnoită, politica din România trebuie reînnoită, dar cei 9 milioane de cetăţeni ne cer să mergem mai departe şi să construim o Românie europeană. Deci, Alianţa va continua pentru că a fost un proiect de succes până acum”, a adăugat Dacian Cioloş.

Fostul premier a anunţa că Alianţa 2020 USR PLUS va intra şi în cursa prezidenţială.

“Alianţa 2020 va candida şi la prezidenţiale. Aici nu e vorba de indivizi, de persoane, e un proiect al Alianţei. Repet că proiectul acesta are ca obiectiv să obţinem guvernarea, pentru că acolo trebuie să înceapă schimbarea. Dar, evident, alegerile prezidenţiale, alegerile locale sunt paşi esenţiali pe care îi vom parcurge împreună, dar obiectivul final este să obţinem guvernarea, să obţinem majoritate politică pentru a guverna”, a spus Cioloş, întrebat dacă va candida la prezidenţiale.

BREAKING. Exit-poll, ora 23:00! Rasturnare de situatie! Care e clasamentul FINAL. Nimeni nu se astepta la asta

Pagina 1 din 1