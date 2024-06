Sport Cornel Dinu, învins în instanță. Fostul antrenor a pierdut apartamentul din Capitală







Cornel Dinu a pierdut procesul intentat de Cornel Țălnar. În urma deciziei instanței, fostul antrenor va fi nevoit să îi retrocedeze acestuia un apartament de pe Calea Moșilor.

Cornel Dinu, afectat de decizia judecătorilor

Fostul secretar de stat în Ministerul Sporturilor susține că vestea l-a afectat. Cornel Dinu s-a arătat dezamăgit de acțiunea finului său, dar și de hotărârea judecătorilor.

„Îmi scriu testamentul! M-au nenoricit minciuna și nedreptatea, de aceea mor eu!”, a spus fostul fundaș, conform GSP.

Lupta în instanță a început în urmă cu mai mulți ani. Cornel Țălnar l-a dat în judecată pe Cornel Dinu și i-a cerut apartamentul de pe Calea Moșilor, susținând că acesta îi aparține.

Dezamăgit de finul său

Potrivit deciziei judecătorești, fostul fundaș este obligat să retrocedeze apartamentul. În fața judecătorilor, acesta a recunoscut că Țălnar i-a cedat locuința pentru suma de 10.000 de dolari. Tranzacția a avut loc în urmă cu mai mulți ani

„Ce să mai zic?! El (Țălnar) a recunoscut că a luat suma de 10.000, că a mai dat banii înapoi pentru că era un împrumut, cum a spus el. Ori suma era pentru apartament. El și soția lui, Dumnezeu s-o ierte!, s-au mutat în apartamentul ăla în 1978, au stat acolo până în 1988, apoi au plecat.

Dragă, e vorba de onoare, de educație, eu consider că este o tâlhărie la adresa mea. Punct. Sunt convins că așa-zisele cunoștințe și relații liberale ale lui Țălnar Cornel au făcut diferența, nu mă mai interesează subiectul”, a declarat fostul fundaș pentru GSP.ro.

Cornel Dinu, luptă grea în instanță. Ce spune despre relația cu finul său

Fostul antrenor l-a avut elev pe Țălnar. În plus, cei doi au avut o relație apropiată de prietenie, care s-a încheiat cu acest proces.

„I-a dat nevastă-mea 10.000 de dolari pe un apartament pe Moșilor și, fiind juristă, i-a luat actele originale… noi n-am folosit apartamentul, l-am renovat când s-a însurat fi-miu, în 2011, a stat el vreo doi ani, am stat și eu când am renovat casa de lângă Televiziune, am închiriat vreo doi ani, și acum m-a dat în judecată că e apartamentul lui. Loviturile vin de la cei apropiați, cărora le faci bine…Sunt în stare să-ți bage cuțitul pe la spate… “, susținea fostul antrenor.

După ce a pornit acțiunea în instanță, Țălnar a declarat că își iubește nașul și că a fost nevoit să ajungă la tribunal.

„Cornel Dinu este naşul meu şi o să îl iubesc toată viaţa mea. Nu mă interesează dacă acum mă crede sau nu. Eu nu am vorbele la mine aşa cum le are el şi îmi ajunge că mă lupt cu el în instanţă. Însă am fost nevoit să îl dau în judecată.”, declara Cornel Țălnar.