Cornel Dinu se simte tot mai rău: „Nu mai iese din casă”

Starea de sănătate a legendarului fotbalist și antrenor Cornel Dinu a devenit tot mai precară, provocând îngrijorare printre prieteni și fani. Declarațiile recente ale apropiaților lui Dinu sugerează că acesta se confruntă cu o deteriorare a stării sale de bine și cu gânduri tot mai sumbre despre viitorul său.

Cornel Dinu s-a izolat de cei apropiați

Cornel Dinu, legendarul dinamovist, s-a retras recent și a dispărut atât din atenția publică și evitând să ofere celebrele sale declarații aspre despre echipa lui de suflet. Cristi Borcea, fostul său colaborator, a dezvăluit momentele dificile prin care trece fostul mare jucător și antrenor.

Potrivit acestuia din urmă, Cornel Dinu nu mai iese din casă și nu mai dorește să comunice nici cu cei mai apropiați prieteni.

Între anii 1999 și 2003, Cristi Borcea și Cornel Dinu au colaborat împreună, perioadă în care Dinamo a câștigat două titluri și două Cupe ale României. Acum, la vârsta de 75 de ani, fostul fotbalist s-a izolat complet de restul lumii din cauza unor probleme de sănătate și evită orice interacțiune cu alte persoane.

„Acum e cea mai mare durere a mea. Nu știu ce să fac. Vorbesc cu el, dar nu iese din casă. Vreau și eu să mai mergem la un restaurant. Nu socializează.

A intrat într-o pasă… Nu mai vrea. Asta e drama. Eu mă duc, hai nea Cornel, haide până la mine, haide să mâncăm. Vin eu, vă iau. Orice. Nu mai iese din casă. Săptămâna viitoare promitem amândoi să îl luăm la masă”, a declarat Cristi Borcea în cadrul emisiunii online Fanatik Superliga.

Moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici, a adăugat: „Parcă își dorește sfârșitul. Știi cum e? Îl simt. Parcă nu mai e racordat la lumea de azi. Parcă nu îi mai place lumea de azi. Se autoizolează, parcă vrea să se ducă”.

Cornel Dinu se simte tot mai rău: „Parcă își dorește sfârșitul”

La sfârșitul anului trecut, Cornel Dinu a confirmat că se confruntă cu insomnii, iar această problemă medicală îi cauzează probleme semnificative.

„Eu nu dorm noaptea, sunt dat peste cap de o lună de zile. A fost o perioadă când ne țineam de urât (n.r. cu Mihai Stoichiță). Nu mai sunt ce am fost. S-a terminat. Cu organismul e cu totul altceva. Dacă mă vezi, zici că-s Peneș Curcanul, cum trag piciorul după mine. E coxartroză. M-a ținut 10 ani cu infiltrațiile și nu mai ține, vai de capul meu”, a transmis Cornel Dinu, la Fanatik.

În luna aprilie a fost operat

În luna aprilie a acestui an Cornel Dinu a fost internat la Spitalul de Urgență Floreasca, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Acesta a fost diagnosticat cu coxartroză, o afecțiune a articulației șoldului. În plus, la acea vreme spunea și că are și o viroză foarte puternică din cauza frigului din unele saloane din spital.

„Dragă, tremuram ca la 4 martie, erau vreo 17 grade Celsius acolo. Sunt camere mai răcoroase, fiindcă așa trebuie să fie... Acum sunt bine, dar am avut probleme foarte mari, în afara celor pentru care am venit”, a precizat Cornel Dinu pentru Orange Sport.

Tot atunci a spus că fără atenția doctorilor și asistentelor care s-au ocupat de el, în Spitalul Floreasca, nu știe ce s-ar fi putut întâmpla cu el.

„Le mulțumesc doctorilor și asistentelor care au grijă de mine. Altfel, nu știu ce s-ar fi întâmplat în ultimele zile”, a mai spus Cornel Dinu.