După cum arătam în articolul RADET, lovitură de grație. Cartiere întregi vor rămâne fără căldură de sărbători, societatea ELCEN (controlată de Ministerul Economiei) asigură mai bine de 90% din necesarul de agent termic al RADET București (companie în subordinea Primăriei Capitalei). La rândul ei, RADET cumpără 70% din toată energia pe care o produc termocentralele ELCEN. Așadar, unii produc energie, alții o cumpără, dar, cumva, bucureștenii nu au parte de ea!

Pe scurt, RADET vrea să renunțe la ELCEN ca furnizor de apă caldă și căldură pentru cartierele Pipera, Aviației, Colentina și Fundeni! A informat deja Consiliul General al Municipiului București că nu intenționează să mai cumpere agent termic de la centralele CET Sud și CET Progresul (aparținând ELCEN). „În situația în care CET Pipera și CET Titan, care erau amplasate în zonele respective, nu mai furnizează agent termic, RADET alimentează în prezent cu agent termic consumatorii aferenți celor două zone deficitare din CET Sud și CET Progesul, distanțele fiind considerabil de mari. În considerarea aspectelor menționate, nota de fundamentare propune ca…”.

Ca să înțelegeți: ELCEN nu mai are termocentrale pe zona de nord-vest, situație în care RADET trebuie să trimită apă caldă și căldură spre cartierele Pipera, Aviației, Colentina și Fundeni de la CET-urile din sud. Însă, deoarece sunt „distanțe considerabil de mari”, propunerea RADET este să se cumpere agent termic de la alți furnizori, mai aproape de zonele astea…

Bucur, de la Gloria Buzău, amicul lui Gigi Becali

Constantin Bucur este proprietarul Vest Energo, fosta termocentrală Militari. CET-ul din Militari, cum îl știu locuitorii Capitalei. De aproape 10 ani încearcă să intre pe piața distribuției de energie termică, dar are ușile închise. Sau le avea, după cum par să se alinieze astrele în această perioadă.

Pentru că ELCEN trebuie să facă investiții de modernizare ca să aducă termocentralele pe care le are la nivelul normelor europene de mediu (motiv pentru care s-au și închis CET-urile Titan și Pipera), RADET intenționează să cumpere agent termic din privat. De la Vest Energo. O spune chiar patronul Constantin Bucur, într-o declarație pentru profit.ro, care se declară pregătit să „salveze” bucureștenii de frig.

„Partea de nord a Capitalei este descoperită 100% din punct de vedere al alimentării cu energie termică. Se pompează din sud până în nord, iar infrastructura de transport e atât de proastă, țevile sunt atât de proaste, încât la presiuni mari noi nu putem să pompăm mai mult de 3,5% maxim, pentru că la mai mult conductele explodează, și de aceea nu există confort termic în acea zonă. Am făcut adrese și para-adrese și la RADET, și la Primărie, ca să fac două centrale cu care să acopăr partea de nord, una în Floreasca-Băneasa și una în Colentina. Costurile totale s-ar ridica cam la 50 milioane euro.

Aveam proiectele făcute, aveam contractate echipamentele, studii de fezabilitate, cash-flow, tot absolut! Am primit însă doar răspunsuri negative. «De ce vrei tu să le iei pe toate?». Am răspuns că, cu cele două centrale în plus, aș ajunge la cotă de piață de 10%, de la 3,5%. Dar acopăr o pierdere pe iarnă de 30-40%, care e suportată de RADET, căci apa se duce toată în pământ și pe pompaj. N-au înțeles și nu se vrea. Eu vreau în continuare, am echipamentele și aștept cu arma la picior, să acopăr zona de nord, dar nu se vrea, nu știu de ce și nu înțeleg”, afirmă proprietarul Vest Energo.

Cu alte cuvinte, firma Primăriei București poate ajunge să cumpere apă caldă și căldură de la firma lui Constantin Bucur. Amicul lui Gigi Becali, nașul Gabrielei Firea, primarul Capitalei.

Gloria Buzău și golul lui Romeo Bunică

Înainte să avem Academica Clinceni, pentru Gigi Becali a existat un alt „satelit” în Liga 1. Gloria Buzău. Latifundiarul din Pipera avea să recunoască peste ani că el era patronul echipei, deși în acte și la televizor apărea drept șef Constantin Bucur. Un interpus, așadar, prin care Becali controla Gloria Buzău. Totuși, nu prea o controla foarte bine, căci Romeo Bunică i-a scos un titlu din buzunar, prin golul marcat într-un meci Gloria Buzău – Steaua, scor 1-1. Rezultatul avea să-l coste pe Becali câteva milioane de euro, prin pierderea campionatului, iar pe celebrul Bunică, întreaga carieră, căci fotbalistul a fost trimis în Liga a 3-a pentru „aroganța” făcută lui Gigi Becali.

Altfel, iată ce povestea fostul jucător și antrenor buzoian Ion Viorel despre „tandemul” Becali – Bucur: „O spun în premieră, că a trecut mult timp de atunci, că eu am fost cel care l-a adus. Mi-am făcut rău singur, pe româneşte. Buzăul la vremea aia nu avea bani să joace în Liga 1, datorii de 17 miliarde la stat. Şi atunci am fost sunat de la Bucureşti. Cum el (n.n. – Gigi Becali) nu putea să fie implicat la două echipe, s-a găsit soluţia cu acest Constantin Bucur. Eu chiar mă gândeam cum să facem şi cum o să facem. Lui Gigi Becali îi plăcea publicul de aici”.

