Situația din anumite cartiere ale Capitalei rămâne disperată, iar semnalele nu sunt deloc încurajatoare. Ba, din contră, bucureștenii ar putea face sărbătorile de iarnă fără apă caldă și căldură. Un scenariu apocaliptic pentru administrația locală, dar mai cu seamă pentru cetățeni!

Compania RADET vrea să renunțe la ELCEN, ca furnizor de agent termic pentru zonele Pipera-Aviației și Colentina-Fundeni, cartiere alimentate în prezent din producția de energie termică a centralelor CET Sud și CET Progresu (ale Electrocentrale București, societate aparținând de Ministerul Economiei). Așadar, se ceartă Primăria Capitalei cu Min. Economiei, iar factura va fi trimisă spre decontare locuitorilor din zonele respective, bineînțeles!

„În situația în care CET Pipera și CET Titan, care erau amplasate în zonele respective, nu mai furnizează agent termic, RADET alimentează în prezent cu agent termic consumatorii aferenți celor două zone deficitare din CET Sud și CET Progesu, distanțele fiind considerabil de mari. În considerarea aspectelor menționate, nota de fundamentare propune ca…”, se arată într-un document trimis Primăriei Capitalei de șefii RADET.

Propunerea vizează demararea procedurilor de achiziție de agent termic și va fi supusă aprobării Consiliului General în următoarea ședință. Însă, notează profit.ro, documentul nu spune de la cine intenționează RADET să cumpere agent termic pentru bucureșteni din Pipera-Aviației și Colentina-Fundeni. O soluție este reprezentată de instalarea de către investitori privați a unor echipamente de producție de mici dimensiuni. Trebuie îndeplinite o serie de condiții (identificarea unor terenuri libere pe care acestea să fie amplasate, autorizații, licitații etc), dar…

Intră în joc Bucur, de la Buzău

Termocentralele ELCEN nu vor mai putea funcționa multă vreme fără investiții de modernizare, care să le aducă la normele europene de mediu, anunța recent Gheorghe Piperea, reprezentant al administratorului judiciar al RADET, Rominsolv.

Rezultatul meciului RADET și ELCEN poate fi speculat de investitorii privați. Ca Bucur. Constantin Bucur, producător de energie privat prin compania Vest Energo (fostul CET Militari!). Amicul lui Gigi Becali, cunoscut microbiștilor prin clubul Gloria Buzău, este pregătit să …dea căldură și apă caldă bucureștenilor, după cum anunță. Din 2010 încearcă Bucur să intre pe piață, dar nu i se permite accesul.

„Partea de nord a Capitalei este descoperită 100% din punct de vedere al alimentării cu energie termică. Se pompează din sud până în nord, iar infrastructura de transport e atât de proastă, țevile sunt atât de proaste, încât la presiuni mari noi nu putem să pompăm mai mult de 3,5% maxim, pentru că la mai mult conductele explodează, și de aceea nu există confort termic în acea zonă. Am făcut adrese și para-adrese și la RADET, și la Primărie, ca să fac două centrale cu care să acopăr partea de nord, una în Floreasca-Băneasa și una în Colentina. Costurile totale s-ar ridica cam la 50 milioane euro. Aveam proiectele făcute, aveam contractate echipamentele, studii de fezabilitate, cash-flow, tot absolut! Am primit însă doar răspunsuri negative. «De ce vrei tu să le iei pe toate?». Am răspuns că, cu cele două centrale în plus, aș ajunge la cotă de piață de 10%, de la 3,5%. Dar acopăr o pierdere pe iarnă de 30-40%, care e suportată de RADET, căci apa se duce toată în pământ și pe pompaj. N-au înțeles și nu se vrea. Eu vreau în continuare, am echipamentele și aștept cu arma la picior, să acopăr zona de nord, dar nu se vrea, nu știu de ce și nu înțeleg”, afirmă proprietarul Vest Energo.

În prezent, ELCEN asigură peste 90% din necesarul de agent termic al RADET. La rândul ei, compania RADET cumpără 70% din energia produsă de termocentralele ELCEN. Unii produc energie, alții o cumpără, doar bucureștenii nu au parte de ea!

