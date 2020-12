Conform sursei citate, liderul interimar al Guvernului României a subliniat că această campanie de vaccinare împotriva Covid-19 „are o amploare şi un specific aparte, pentru că se desfăşoară în condiţii la care nu ne-am aşteptat”. Premierul s-a referit la faptul că şi în România, la fel ca-n alte ţări, „presiunea timpului” apasă greu pe umerii autorităţilor.

În acest context, Ciucă este conştient că populaţia vrea să scape cât mai repede de de restricţiile sanitare. „În momentul de faţă, singura şi cea mai rapidă modalitate prin care putem să renunţăm la aceste restricţii este desfăşurarea cu succes a campaniei de vaccinare”, a spus şeful guvernului, care a dezvăluit cine va fi primul român vaccinat împotriva Covid-19.

Detalii despre procesul de vaccinare din România

(…) Nicolae Ciucă: De asemenea, în momentul de față au fost stabilite toate elementele, astfel încât etapele procesului de vaccinare să fie aliniate cu cele stabilite deja la nivel internațional și de asemenea, cu toate cele care au fost aprobate și asumate la nivelul Uniunii Europene. Mai întâi va fi vaccinat personalul medical și, așa cum ați spus, pe data de 27 decembrie vom începe campania de vaccinare cu cei care luptă cu pandemia în linia I.

Realizator RRA: Apropo de primul vaccin simbolic, am o curiozitate, evident. Aveți idee cine va fi prima persoană vaccinată în România?

Nicolae Ciucă: Nu s-a stabilit încă cine va fi prima persoană. Este clar că va fi o persoană care-și desfășoară activitatea în unul dintre spitalele care se ocupă nemijlocit de lupta împotriva coronavirusului”, se arată în transcriptul realizat de Rador după intervenţia lui Nicolae Ciucă la Radio România Actualităţi

Cât de rapid se va face vaccinarea în România

Întrebat dacă în România există riscul ca această campanie de vaccinare împotriva Covid-19 să se desfăşoare cu o viteză mult redusă faţă de cea din alte ţări europene, generalul (r) Nicolae Ciucă a răspuns:

(…) Ca atare, medicii sunt cei care până în momentul de față au reușit să vină cu toate datele necesare pentru a putea să avem o informare cât mai cuprinzătoare şi, în acest sens, doresc să transmit publicului dumneavoastră, ascultătorilor dumneavoastră, că a fost realizată o pagonă de informare vaccinare-covid.gov.ro. Acolo sunt toate detaliile despre ceea ce înseamnă vaccinul și campania de vaccinare şi unde sunt convins că fiecare dintre noi vom putea găsi răspunsuri la întrebările pe care le avem.

(…) S-a primit, de asemenea, suport și sprijin din partea specialiștilor în sănătate, așa cum spuneam, de la universități și asociații de profil, avem Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, care s-au implicat în tot ceea ce înseamnă asigurarea logistică a activităților și, de asemenea, au contribuit cu experți în toate domeniile, de la cel medical, până la comunicare.

Ca atare, am văzut o mobilizare din punctul meu de vedere cât se poate de bună încât să putem contribui la succesul acestei campanii și să nu avem această impresie că facem parte din Europa care se mobilizează cu cea de-a doua viteză. Suntem parte a Uniunii Europene și am aliniat toate instrumentele, am agregat toate noastre la nivelul instituțiilor europene.”