Cine va fi noul președinte al PNL. E marea lovitură în politică. A anunțat acum

Theodor Stolojan salută decizia lui Florin Cîțu de a renunța la conducerea Partidului Național Liberal, în favoarea celui mai bine văzut în sondaje, premierul Nicolae Ciucă.

Florin Cîțu trebuia să-și dea demisia, spune Stolojan

„Dacă discutăm de ceea ce a făcut domnul Cîţu, el a luat o măsură raţională, văzând că astăzi nu s-a putut ţine Biroul Executiv, neavând for statutar. A existat un birou executiv ieri virtual, online, care a luat o decizie de a convoca Biroul Politic Naţional, mâine, la ora 10, după care conferinţa naţională, care va convoca congresul.

Domnul Cîţu a luat decizia raţională de a-şi da demisia. Se intră acum în procedurile de organizare a congresului. De data aceasta, fiind un congres extraordinar, nu mai sunt termenele prevăzute pentru un congres normal care se convoacă cu cel puţin 60 de zile”, a declarat Stolojan pentru Antena3.

Theodor Stolojan ar vota cu Nicolae Ciucă

„Din momentul demisiei domnului Cîţu, competiţia este deschisă pentru preşedinţia PNL. Am auzit că s-a consultat conducerea PNL şi cu domnul Ciucă, nu sunt informat ce decizie au luat.

Este evident că domnul Ciucă, la ora actuală, are cea mai mare încredere din partea românilor dintre toţi membrii PNL, şi nu numai. Deci este un candidat, dacă dânsul va dori, un candidat cu şanse foarte mari la conducerea PNL. Eu l-aş vota categoric fără nicio reţinere”, a mai transmis europarlamentarul PNL, Theodor Stolojan.

Florin Cîțu și-a dat demisia de la conducerea PNL

Florin Cîțu a convocat convocat pentru sâmbătă, 2 aprilie, Biroul Executiv al formaţiunii, însă la sediul PNL s-au prezentat doar Dan Vîlceanu, Theodor Stolojan şi Cristian Băcanu.

„Aş fi vrut să îmi prezint demisia în faţa colegilor mei. Nu s-a putut, nu au fost acolo, aşa că doar am înregistrat-o la partid. Din acest moment am demisionat din funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal”, a anunțat Cîțu.

Întrebat dacă va demisiona şi din funcţia de preşedinte al Senatului, el a răspuns: „Acolo sunt alte discuţii, vom vedea ce se va întâmpla şi acolo”.

Florin Cîţu a adăugat că, pentru el, coaliţia PNL – PSD nu a fost un lucru natural, a fost un „lucru greu de digerat”.

„Este adevărat, niciodată nu am fost confortabil cu acest compromis pe care l-am făcut cu PSD, nu este un secret, pentru că întotdeauna am crezut că măsurile propuse, multe dintre ele au fost aprobate, vor avea un efect de bumerang. Din păcate am avut dreptate”, a spus Cîţu.