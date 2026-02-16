Monden

Cine încearcă să-l tundă pe Nicușor Dan de câteva luni de zile. Președintele și-a dat acordul

Nicușor Dan. Sursa foto EVZ
Alessio Ioan Toma, cunoscut drept și frizerul vedetelor se străduiește de câteva luni să îl tundă pe președintele Nicușor Dan. Cu toate acestea se pare că programul celor doi e greu de suprapus.

Președintele scapă lunar de foarfecele frizerului

Alessio Toma a explicat la un podcast că a făcut o înțelegere cu președintele României ca să îi ofere o tunsoare. Numai că de atunci cei doi nu par să își alinieze programul în acest sens.

”Cum e cu timpul liber la artiști așa e de complicat și la politicieni. Trebuie să-l tund pe Nicușor Dan de câteva luni. Dar nu ne sincronizăm deloc. Când sunt eu la București, el nu are timp sau e plecat. Când a fost el o singură dată a fost liber și nu am putut să merg pentru că eram eu în vacanță”, a povestit frizerul.

Cum s-au cunoscut

Cei doi s-au cunoscut pe stradă în Piatra Neamț. Renumitul frizer l-a rugat să își facă o poză cu el, iar mai apoi au schimbat contactele. ”Înainte să ajungă președinte, era în timpul alegerilor. El era la Piatra Neamț, l-am văzut pe stradă, am făcut o poză cu el, i-am spus că sunt frizer și că tund artiști.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: Captură video Facebook

Și el a părut încântat, a chemat-o pe doamna care se ocupă de programul lui și i-a zis să-mi ia numărul de telefon ca să-l tund. Dar uite că nu am mai ajuns. Cu ea țin legătura ca să-l tundem”, a mai explicat Alessio.

George Simion e și el pe listă

Un alt politician pe care Alessio îl vrea tuns este George Simion. De altfel, acesta a explicat că politicianul și-a arătat interesul pentru o astfel de activitate. ”Ar fi cam cel mai așteptat politician pe listă.

Îl mai am și pe George Simion, i-am spus că vreau să-l tund și să fac un tiktok. Și a zis că dacă mă poate ajuta, desigur”. Tânărul are doar 18 ani și deja este supranumit frizerul vedetelor.

